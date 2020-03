'Điệp viên 007' hoãn chiếu 0 Vì dịch Covid-19 lan rộng trên thế giới, bom tấn hành động 'Điệp viên 007' phần mới lùi lịch chiếu từ 2/4 xuống tháng 11, gây nên làn sóng tranh cãi từ người hâm mộ.

Thông báo này được nhà sản xuất MGM và hãng phát hành Universal phát đi hôm 4/3 (theo giờ London). Sau khi quan sát và phân tích tình hình thị trường điện ảnh trong mùa dịch Covid-19, phim No Time To Die (Không phải lúc chết) sẽ thay đổi lịch phát hành vào tháng 11. Cụ thể, phim dự kiến ra rạp ở Anh quốc từ 12/11 và tại Bắc Mỹ từ 25/11.

Tài tử Daniel Craig (vai James Bond, bên phải) và người đẹp Léa Seydoux của phim No Time To Die.

Quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu của một bộ phận người hâm mộ thương hiệu phim James Bond - Điệp viên 007. Tuần trước, một bức thư đăng tải trên diễn đàn fan của loạt phim, đề nghị hãng phim coi trọng sức khỏe của người dân toàn cầu, lùi lịch phát hành trong thời điểm dịch lan rộng.

Khi lịch chiếu mới của No Time To Die được công bố, nhiều khán giả tỏ ra ủng hộ. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ khác lại bày tỏ tiếc nuối và phẫn nộ, bởi họ đã chờ đợi phần mới của phim quá lâu. Một số bình luận nổi bật gồm: "Chuyện này quá vô lý!", "Các người có mất trí không vậy?", "Đây là một lựa chọn điên rồ tuyệt đối!".

Trailer 1 No Time To Die Trailer phim No Time To Die

Trước đó, No Time To Die từng hủy lịch trình quảng bá phim tại Trung Quốc. Ngoài tác phẩm này, nhiều phim Hollywood cũng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, như Điệp vụ bất khả thi 7 hoãn quay ngoại cảnh tại Italy, Nhím Sonic không thể ra mắt phiên bản lồng tiếng Trung Quốc, Hoa Mộc Lan có nguy cơ mất trắng thị trường hứa hẹn "hái ra tiền" là Trung Quốc. Theo The Hollywood Reporter, nhiều chuyên gia phân tích dự báo ngành công nghiệp phim toàn cầu sẽ mất trắng 5 tỷ USD trong giai đoạn đại dịch.

Phong Kiều (Theo Metro, Forbes, THR)