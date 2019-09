Diễn viên Trang Lê khoe vẻ ngọt ngào bên xe cổ 0 Đây là lần đầu tiên Trang Lê thực hiện một bộ ảnh theo phong cách vintage nhẹ nhàng, khác hẳn hình ảnh cá tính, sexy trước đó.

Trong những lần xuất hiện trước đây, Trang Lê luôn gây ấn tượng mạnh bởi gu thời trang cá tính, đôi lúc có phần nổi loạn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp thay đổi hình ảnh đa dạng hơn. Trong bộ hình mơi, cô diện trang phục kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên nét nữ tính.

Trang Lê cho biết nhiều người nhận xét cô phù hợp với phong cách vintage thanh lịch và ngọt ngào này.

Trang Lê sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Trước khi chuyển hướng sang diễn viên cô là một người mẫu ảnh và từng có quãng thời gian theo ngành thiết kế thời trang.

Trang Lê từng tham gia các series phim ngắn trên YouTube và đóng MV ca nhạc cho một số ca sĩ.

Hiện tại, cô tập trung học thêm võ thuật để chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh đầu tay sẽ bấm máy vào cuối năm nay.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đang lên kế hoạch để mở một spa để chăm sóc sắc đẹp cho mọi người.

Hải My

Photo: Mr AT

Stylist: Khun Chai

Make up: Nguyễn Lê Huy