Diễn viên 'Star Wars' qua đời vì Covid-19 0 Andrew Jack mất ở tuổi 76, chỉ hai ngày sau khi nhập viện và vợ ông rất đau lòng vì không thể gặp mặt lần cuối.

Diễn viên kiêm huấn luyện viên ngôn ngữ Andrew Jack.

Ngày 1/4, đại diện của Andrew Jack xác nhận nam diễn viên kiêm huấn luyện viên phương ngữ người Anh đã qua đời tại bệnh viện ở Surrey vào tối 31/3 vì những biến chứng của Covid-19.

Vợ Andrew - bà Gabrielle Rogers - đang cách ly ở Australia nên không thể gặp chồng nói lời từ biệt. Bà chia sẻ trên Instagram: "Trái tim tôi tan vỡ khi thông báo với các bạn rằng hôm nay tôi đã mất đi người đàn ông của mình. Andrew Jack đã được chẩn đoán nhiễm nCoV khi nhập viện chưa đầy 48 tiếng trước ở ngoại ô London. Anh ấy ra đi vào ngày hôm nay, không đau đớn và tạ thế bình yên vì anh ấy biết rằng các con, cháu, người thân, bạn bè và vợ luôn dõi theo anh ấy. Hãy bảo trọng ở nơi đó nhé anh yêu".

Andrew Jack từng chỉnh giọng cho Robert Downey Jr trong phim "Charlie Chaplin", giúp Robert giành đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc.

Đầu năm nay, Andrew Jack vẫn khỏe mạnh và đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên phương ngữ cho tài tử Robert Pattinson trong phim The Batman. Andrew được coi là bậc thầy về ngôn ngữ và phương ngữ của điện ảnh Anh - Mỹ. Trong suốt sự nghiệp, ông đã giúp hơn 200 diễn viên chỉnh âm giọng để nhập vai gồm Robert Downey Jr. (khi đóng vai danh hài Charlie Chaplin và Sherlock Holmes), Pierce Brosnan (đóng điệp viên 007 trong GoldenEye, Tomorrow Never Dies và Die Another Day), Chris Hemsworth (trong loạt phim Thor) và dàn diễn viên phim Chúa tể những chiếc nhẫn...

Andrew Jack cũng đóng vai Thiếu tá Caluan Ematt (sau này trở thành Tướng quân) của quân kháng chiến trong hai phần phim Star Wars là Star Wars: The Force Awakens năm 2016 và Star Wars: The Last Jedi năm 2018. Ông lồng tiếng nhân vật Moloch trong phần ngoại truyện mang tên Solo: A Star Wars Story.

Andrew Jack đóng vai Thiếu tá Caluan Ematt phim "Star Wars".

Hoài Vũ