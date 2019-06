Diễn viên Phương Oanh: 'Điều cần nhất của giới trẻ là khát vọng lớn'

Cuối tuần qua, "Hành trình từ trái tim, Hành trình lập chí vĩ đại, Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến với các sinh viên Đại học Y dược và Đại học Sư phạm (Thái Nguyên). Á hậu Huyền My, diễn viên Bảo Thanh và Phương Oanh đã tặng sách cũng như chia sẻ những câu chuyện biến ước mơ thành hiện thực của bản thân để khơi nguồn khát vọng vươn lên của các bạn trẻ. 5 cuốn sách tặng các sinh viên Thái Nguyên là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tuyển chọn.