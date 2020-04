Điểm vô lý trong phim Hàn 19+ 0 Tập 7 phim Hàn Quốc 'Thế giới hôn nhân' nói về những đả kích tâm lý của nữ chính khi người chồng phụ bạc cùng 'tiểu tam' trở lại cùng thị trấn với cô.

Câu chuyện diễn ra vào hai năm sau khi Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) ly hôn với Lee Tae Oh (Park Hae Joon đóng) và giành được quyền nuôi con. Lúc này, Tae Oh đã kết hôn với Yeo Da Kyung (Han So Hee đóng), người phụ nữ anh ngoại tình lúc trước. Phất lên trong sự nghiệp và nương nhờ được nhà vợ, Tae Oh có cuộc sống sung túc. Không chỉ khiêu khích Sun Woo bằng nhiều chiêu trò, anh còn thuê người theo dõi, quấy rối cuộc sống của cô. Càng nung nấu âm mưu trả thù, Tae Oh càng để lộ tình yêu chưa nguội lạnh với vợ cũ.

Kim Hee Ae vào vai bác sĩ Ji Sun Woo và Park Hae Joon vào vai người chồng phụ bạc.

Sự kiện tâm điểm của tập phim là buổi tiệc tân gia do vợ chồng Tae Oh tổ chức. Khi biết con trai lén lút tới đây dự tiệc, Sun Woo nổi giận tới đón cậu bé về. Tại bữa tiệc, cô xảy ra xung đột với chồng cũ và vợ mới của anh ta. Bất chấp sự ngăn cản của Tae Oh và Da Kyung, Sun Woo lùng sục khắp căn nhà để tìm con. Khi vào tới phòng ngủ của vợ chồng Tae Oh, cô nhận ra, cách bài trí y hệt như phòng ngủ của cô và anh khi hai người còn chung sống.

Đây là đoạn phim cao trào nhất trong tập 7, nhưng là một chi tiết vô lý. Sun Woo là vị khách không được chào đón trong buổi tiệc. Vậy mà cô tự do đi khắp căn biệt thự nhưng không một thành viên nào của gia đình chủ nhà ngăn cản hay yêu cầu cô rời đi. Hình ảnh phòng ngủ mới của Tae Oh giống với nhà cũ chứng minh trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Sun Woo. Tuy nhiên, đoạn phim thiếu sự so sánh hai căn phòng, làm giảm hiệu quả của dụng ý.

Thế giới hôn nhân tập 7 cut Đoạn phim Sun Woo bước vào phòng ngủ của vợ chồng Tae Oh.

Nối tiếp tập 6, tập phim khắc họa nữ chính Sun Woo bề ngoài bình thản, tự tin, nhưng tâm hồn vẫn chưa mờ sẹo sau sóng gió hôn nhân. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh cô đơn, u buồn và nhiều trăn trở. Ngôi sao U60 Kim Hee Ae tiếp tục trổ tài diễn xuất thần, chi phối phần lớn cảm xúc của phim. Nam chính Park Hae Joon và "tiểu tam" Han So Hee vào vai chắc tay, thể hiện nhân vật của họ đều thuộc tuýp người "không phải dạng vừa", hứa hẹn gây nhiều mâu thuẫn trong các tập kế tiếp. Thế giới hôn nhân tiếp tục phát sóng các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Phong Kiều

Ảnh: Hancinema