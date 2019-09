Diễm My thời thiếu nữ

Nhiều khán giả tiếc nuối vì Diễm My không tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc nào. Diễm My cho biết năm 1989 cuộc thi Hoa hậu TP HCM lần đầu diễn ra, quy định thí sinh ở độ tuổi từ 16 đến 23, tốt nghiệp trung học và có chiều cao từ 1,55m đến 1,65m. 'Tôi đủ tiêu chuẩn về hộ khẩu, học vấn nhưng lại quá độ tuổi, chiều cao cũng vượt trội 1,73m. Do đó, nếu thi tôi chắc cũng bị loại'.