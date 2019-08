Diễm My không thể nhịn cười khi 'hôn' Jun Phạm 0 Chơi thân và hay đùa nhau, diễn viên Diễm My 9x và ca sĩ Jun Phạm hay bật cười khi nhìn vào mắt nhau, môi chạm môi trong phim 'Phượng khấu'.

Cặp đôi là hai trong số những diễn viên chính của series cung đấu. Jun Phạm hóa thân thành vua Tự Đức, Diễm My sắm vai hoàng hậu Lệ Thiên Anh. Trước khi nếm trải nhiều bi ai chốn hậu cung vì bị vua ghẻ lạnh, Lệ Thiên Anh từng được ngài sủng ái, họ trải qua những tháng ngày mặn nồng khi mới thành thân.

Khoảnh khắc tình tứ của "hoàng hậu" Diễm My và "hoàng thượng" Jun Phạm được cắt ra từ phim.

Cuối năm 2018, phim Phượng khấu bấm máy một tập thử (demo), trong đó có một cảnh thân mật giữa vua Tự Đức và hoàng hậu Lệ Thiên Anh. Nhớ lại thời điểm quay cảnh này, Diễm My 9x liền bật cười bởi tuy cảnh phim không khó, cô và Jun Phạm phải quay lại 5-6 lần mới hoàn thành.

Chơi thân với nhau từ lâu, cặp đôi diễn viên thường trêu đùa nhau trên trường quay. Đến khi vào cảnh, nhìn vào mắt nhau rồi tình tứ trao nhau nụ hôn, cả hai không thể nhịn cười. Chưa kể, việc diễn xuất trên phông xanh (phục vụ ghép cảnh ở khâu hậu kỳ) cũng là một thách thức đối với hai diễn viên, đòi hỏi họ phải tưởng tượng không gian xung quanh khi lên phim. Diễm My và Jun Phạm từng hợp tác trong một số sản phẩm, vào vai tình nhân tại một buổi thử vai, nhưng Phượng khấu là lần đầu tiên họ đóng cặp trên màn ảnh.

Từ phải qua: Jun Phạm, Diễm My và Trịnh Tú Trung ở hậu trường phim Phượng khấu.

Đây đồng thời là bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm My 9x. My thú nhận, cô chủ động xin vai trong phim: "Hồi đó, tôi thấy đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đăng trên Facebook một bộ ảnh cổ phục đẹp lắm, có sự tham gia của cô Hồng Vân, chú Thành Lộc, cô Hồng Đào. Vì tò mò, tôi nhắn tin hỏi anh Tuấn Anh và được anh chia sẻ về Phượng khấu. Quá thích thú với dự án, tôi đánh liều ngỏ lời đề nghị tham gia, không ngờ được anh ưu ái giao vai Lệ Thiên Anh".

Thường được biết đến với hình ảnh sành điệu và cá tính, song Diễm My không lo lắng nhan sắc của mình quá hiện đại để bước vào câu chuyện trong bối cảnh phong kiến. Cô tin rằng, thần thái và cảm xúc khi diễn xuất mới là yếu tố làm nên hồn cốt của nhân vật.

Còn đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thì khen ngợi vẻ đẹp của My vừa trẻ trung vừa phảng phất nét cổ xưa. Sau khi giao vai Lệ Thiên Anh cho cô, anh mới biết My là cháu nhiều đời của thái hậu Từ Dụ triều Nguyễn, trong khi nhân vật cô đóng là con dâu của đức Từ Dụ (do nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận). Huỳnh Tuấn Anh bảo, Diễm My đến với Phượng khấu bằng một mối nhân duyên đẹp là vì lẽ đó.

Diễm My ưu tư trong tạo hình cổ trang thời Nguyễn.

Tham gia Phượng khấu, Diễm My tâm sự cô cảm thấy khá áp lực với việc tái hiện chân dung của một nhân vật lịch sử, cũng như việc hợp tác với dàn tiền bối gạo cội. Không chỉ trau dồi kỹ năng diễn xuất, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với các nghệ sĩ lớn tuổi, cô còn chịu khó tích lũy kiến thức văn hóa, tập luyện cung cách ăn nói, đi lại, lễ nghi cung đình của các phi tần ngày xưa.

Diễm My 9x chia sẻ về áp lực khi đóng Phượng khấu Diễm My chia sẻ về áp lực khi đóng Phượng khấu tại tọa đàm về trang phục trong phim diễn ra ở Hà Nội hôm 8/8

Phượng khấu là dự án phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam, khắc họa những mâu thuẫn gia đình của hoàng tộc triều Nguyễn trong giai đoạn tại vị của vua Thiệu Trị (NSND Thành Lộc đóng) và vua Tự Đức (Jun Phạm đóng). NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Kiều Trinh, Vân Trang, Thanh Tú, Huy Khánh, Trịnh Tú Trung... đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim. Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh không phủ nhận, dự án được ra đời trong xu hướng ăn khách của hai bom tấn Trung Quốc Như Ý truyện, Diên Hy công lược.

Tháng 9 mới quay chính thức nhưng tới nay, phim ước tính tốn 2 tỷ đồng cho thiết kế và may phục trang, thi công phim trường. Phượng khấu dự kiến dài 18 tập, lên sóng trực tuyến trong năm 2020.

Phong Kiều