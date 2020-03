Diễm My 9X kiệt sức vì cảnh đuối nước 0 Khi đóng cảnh đuối nước trong tập một 'Tình yêu và tham vọng' phát sóng tối 23/3, Diễm My bị kiệt sức vì lạnh và uống quá nhiều nước.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Diễm My 9X cho biết, cô cùng đoàn làm phim trải qua nhiều vất vả, di chuyển đến nhiều bối cảnh khi quay các phân đoạn cho tập một Tình yêu và tham vọng phát sóng tối 23/3. Chỉ riêng cảnh nhân vật Linh của cô bị đuối nước khi rơi xuống vực đã mất ba ngày, trong đó có hai ngày ở vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và một ngày ở hồ bơi trong thành phố.

Vốn biết bơi nhưng Diễm My 9X vẫn thấy sợ khi diễn cảnh đuối nước. Ban đầu, đạo diễn cho cô diễn ở gần bờ nhưng hiệu ứng thu được không như ý nên cô quyết định lấy hết sức bình sinh bơi ra giữa dòng, thả hết hơi thở ra để cơ thể chìm xuống. Mỗi lần ngoi lên lặn xuống, cô uống rất nhiều nước. Diễn đi diễn lại nhiều cảnh bị đuối nước trong khi trời lạnh khiến Diễm My bị kiệt sức nên đoàn phim phải chuẩn bị sẵn phao và gậy để kéo cô từ giữa dòng vào bờ. Cơ thể nữ diễn viên lúc ấy run rẩy đến mức phải nín thở mới có thể đóng nốt cảnh nằm ngất trên tảng đá.

Diễm My 9X kiệt sức vì cảnh đuối nước Hậu trường cảnh đuối nước của Diễm My

Kết thúc 2 ngày diễn ở ngoài trời, Diễm My cùng đoàn phim trải qua thêm một ngày quay ở hồ bơi. D.O.P (đạo diễn hình ảnh) của phim phải ôm máy lặn sâu hai mét để lấy các cử động của Diễm My ở dưới nước trong phân đoạn này. Êkíp phân công hai người lặn xuống giữ chân trong khi cô diễn cảnh quằn quại kêu cứu. Diễm My cảm thấy rất thương khi chứng kiến D.O.P và phó đạo bị chảy máu cam vì phải lặn quá lâu.

Phân đoạn đuối nước khiến không chỉ Diễm My mà cả đoàn đều kiệt sức. Sau cảnh này, đạo diễn phải cho êkíp nghỉ vài ngày để phục hồi sức lực. Tuy nhiên, đối với Diễm My, đó vẫn chưa phải là cảnh khó nhất với cô. "Vất vả về thể chất bao nhiêu tôi cũng có thể chịu được. Tôi chỉ sợ không thuyết phục được khán giả ở những cảnh nặng tâm lý thôi. Trong tập một, tôi khó nhất là cảnh ngồi tâm sự với bố Trọng Trinh. Đó là một trong những phân đoạn đầu tiên của hai bố con nên tôi rất áp lực. Tôi đã tự tập ở nhà và tập với bố Trinh rất nhiều lần để thể hiện cảm xúc thật tốt, khiến khán giả hiểu tình cảnh trớ trêu mà hai bố con gặp phải trong phim", Diễm My nói.

Diễm My 9x trong phim 'Tình yêu và tham vọng'.

Từ hai tập đầu, Tình yêu và tham vọng đã chứa đựng nhiều kịch tính xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai công ty Hoàng Thổ và Bách Hợp do Minh (Nhan Quốc Vinh) và Phong (Mạnh Trường) đứng đầu. Linh (Diễm My 9X) đã ký hợp đồng bán công thức gội đầu do bố cô sáng chế cho Bách Hợp nhưng em gái cùng cha khác mẹ của cô lại lén lút chuyển giao cho Hoàng Thổ. Bị thua cuộc vào phút chót, Phong điên cuồng bực tức, doạ sẽ đưa bố con Linh vào tù vì làm ăn gian dối. Để giải vây cho bố mình, Linh băng núi, băng rừng đến gặp Minh để cầu xin anh bán lại công thức sáng chế cho mình nhưng thất bại. Mải suy nghĩ về cơn khốn cùng trước mắt, Linh sảy chân rơi xuống vực và được Minh cứu sống khi suýt chết đuối. Tuy nhiên, trong khi Minh cứu Linh thì người yêu anh bị một kẻ xấu bắt cóc.

Dòng thời gian đẩy về ba năm sau, Minh vẫn mải miết kiếm tìm, chờ đợi người yêu mất tích vì không tin rằng cô đã chết. Tuy nhiên, anh bắt buộc phải trở về tiếp quản vai trò chèo lái công ty sau khi biết mẹ mình bị chẩn đoán ung thư phổi và chẳng còn sống được bao lâu. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc tranh đấu giữa Minh và Phong lại tiếp tục.

Người con gái được Minh cứu năm ấy là Linh đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Phong. Đổi lại việc bố mình không phải đi tù cho sự cố năm nào, cô cống hiến hết mình cho công ty, mang lại doanh thu lớn nhưng không cần lương, thưởng với lời hứa sẽ cống hiến hết sức mà không cần nhận lương, thưởng. Không chỉ đánh giá cao năng lực của Linh, Phong còn muốn chinh phục trái tim của cô.

Tạo hình của Mạnh Trường trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Phim sở hữu dàn diễn viên sáng giá, bao gồm nhiều gương mặt trẻ đẹp của hai miền Nam - Bắc như Diễm My 9X, Nhan Phúc Vinh, Mạnh Trường, Huyền Lizzie... Ở những tập đầu, Mạnh Trường gây bất ngờ hơn cả về diễn xuất. Anh lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh thư sinh, nho nhã, hiền lành, ấm áp trong những vai trước để hoá thân thành một giám đốc tham vọng, mưu lược, mắt long sòng sọc lúc tức giận và sẵn sàng dồn người khác vào đường cùng để đạt được mục đích. Nhiều khán giả chia sẻ họ chưa quen khi thấy Mạnh Trường thay đổi hoàn toàn như vậy nhưng rất ấn tượng với diễn xuất của anh. Nam diễn viên chia sẻ, anh cảm thấy rất vui khi nhận phản hồi tích cực từ khán giả sau khi tập một lên sóng.

Trích đoạn tập 2 'Tình yêu và tham vọng' Trích đoạn tập 2 'Tình yêu và tham vọng' Ngoài dàn diễn viên trẻ đẹp, phim có có điểm cộng ở phần bối cảnh. Thiên nhiên tươi đẹp của Phú Yên hiện lên sinh động khiến khuôn hình trong phân đoạn hẹn hò của Minh và bạn gái càng thêm lãng mạn. Trang phục, diện mạo của các diễn viên cũng được đầu tư chỉn chu, thể hiện được tính cách và hoàn cảnh của mỗi nhân vật.

Tình yêu và tham vọng do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, Việt hoá từ bộ phim Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc. Phim xoay quanh cuộc tranh đấu khốc liệt giữa hai tập đoàn lớn và đen đồng thời đan xen nhiều câu chuyện tình yêu đầy éo le.