'Dị nhân Phượng Hoàng' cạnh tranh 'Annabelle' ở rạp Việt

X-Men: Phượng Hoàng bóng tối (X-Men: Dark Phoenix)

Khởi chiếu: 7/6/2019

Thể loại: siêu anh hùng, hành động

Diễn viên: James McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence...

Trailer X-Men: Dark Phoenix

Jean Grey - thành viên của nhóm dị nhân X-Men - lĩnh hội được Phoenix Force (Thế Lực Phượng Hoàng), đem lại cho cô năng lực khủng khiếp có sức mạnh hủy diệt, mở ra cuộc chiến mới của các dị nhân.

Annabelle: Ác quỷ trở về (Annabelle Comes Home)

Khởi chiếu: 28/6/2019

Thể loại: kinh dị, tâm linh

Diễn viên: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Emily Brobst...

Trailer Annabelle Comes Home

Đây là phần 3 của loạt phim kinh dị Annabelle. Búp bê quỷ ám bị hai vợ chồng pháp sư trừ tà Ed và Lorraine Warren khóa kín trong một lồng kín, niêm phong bằng lá bài thiêng để khắc chế sức mạnh. Một sự cố khiến sức mạnh của Annabelle trỗi dậy và đánh thức tất cả các cổ vật ma quái khác.

Đẳng cấp thú cưng 2 (The Secret Life of Pets 2)

Khởi chiếu: 7/6/2019, chiếu sớm 1-2/6

Thể loại: hoạt hình, gia đình

Diễn viên lồng tiếng: Jenny Slate, Kevin Hart, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Patton Oswalt...

Trailer Đẳng cấp thú cưng 2

Mùa hè đến, dàn thú cưng trong khu chung cư tản mát theo hoạt động của chủ nhân. Hai chú chó Max và Duke theo gia đình chủ đi nghỉ ở nông trại, những người bạn khác của họ ở lại New York. Mỗi thành viên trong nhóm có những trải nghiệm vừa hài hước vừa đáng sợ khác nhau. Cuối kỳ nghỉ, chúng họp mặt cùng nhau giải cứu một người bạn mới khỏi gánh xiếc độc ác.

Câu chuyện đồ chơi (Toy Story 4)

Khởi chiếu: 21/6/2019

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu

Diễn viên lồng tiếng: Tom Hanks, Patricia Arquette, Tim Allen, Laurie Metcalf, Joan Cusack...

Trailer Toy Story 4

Phần 4 của series Câu chuyện đồ chơi ra mắt sau 9 năm phần trước kết thúc. Trong tập này, chàng cao bồi Woody cùng các món đồ chơi khác theo cậu chủ Andy lên đường dã ngoại, trải qua một chuyến phiêu lưu khiến họ đối mặt nhiều mối lo lắng mới.

Yêu nhầm sếp bự (Long Shot)

Khởi chiếu: 7/6

Thể loại: tình cảm hài

Diễn viên: Charlize Theron, Seth Rogen...

Trailer Long Shot

Fred và Charlotte từng yêu nhau thời trung học. Sau nhiều năm mất liên lạc, họ tình cờ gặp lại nhau khi Charlotte là nhà ngoại giao tài ba đang tranh cử tổng thống, còn Fred chỉ là một phóng viên tự do. Anh chàng tìm cách "cưa" lại tình cũ bằng những chiêu trò dí dỏm.

Đặc vụ áo đen 4 (Men In Black 4)

Khởi chiếu: 14/6/2019

Thể loại: hành động

Diễn viên: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall...

Trailer Men In Black

Tiếp tục chiến đấu với các thế lực xấu ngoài hành tinh, các thành viên đặc vụ áo đen lần này còn phải gánh thêm trọng trách truy tìm điệp viên hai mang trong tổ chức của mình.

Ma

Khởi chiếu: 14/6

Thể loại: rùng rợn

Diễn viên: Juliette Lewis, Octavia Spencer, Missi Pyle, Luke Evans, Kyanna Simone Simpson...

Trailer MA

Nhóm bạn tuổi teen tình cờ quen biết một phụ nữ da màu sống đơn độc, được chị cho mượn nhà làm nơi tổ chức tiệc. Nhiều chuyện quái lạ xảy ra đẩy nhóm bạn vào nhiều tình huống đáng sợ.

Rocketman

Khởi chiếu: 14/6/2019

Thể loại: tiểu sử, ca nhạc, tình cảm

Diễn viên: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones...

Trailer Rocketman

Bộ phim tái hiện cuộc đời của danh ca Elton John, khắc họa hành trình âm nhạc cùng mối tình đầu, câu chuyện giới tính, ma túy của ông trong bối cảnh chính là thập niên 1970.

Ký sinh trùng (Parasite)

Khởi chiếu: 21/6/2019

Thể loại: tâm lý

Diễn viên: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam...

Trailer Parasite

Bộ phim của điện ảnh Hàn mới đây giành ngôi Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 72. Phim khắc họa một phần diện mạo của xã hội Hàn Quốc đương thời, với câu chuyện của hai gia đình hoàn cảnh đối lập nhau. Trong đó, hai anh em của gia đình nghèo dùng danh phận giả mạo để trở thành gia sư trong gia đình thượng lưu.

Ngày hôm qua (Yesterday)

Khởi chiếu: 28/6/2019

Thể loại: tình cảm, âm nhạc

Diễn viên: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Ana de Armas

Trailer Yesterday

Jack Malik đam mê viết nhạc và thần tượng nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Một ngày nọ, The Beatles bốc hơi khỏi cuộc sống đời thực, không ai biết tới họ ngoại trừ Jack. Nhờ những sáng tác nổi tiếng của The Beatles, anh chàng vô tình trở nên nổi tiếng.

Phong Kiều