Demi Lovato không còn là bạn Selena Gomez 0 MỹTừng là đôi bạn thân thiết thời Disney nhưng hiện tại Demi Lovato khẳng định không còn liên hệ gì với Selena Gomez.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Harper’s Bazaar, Demi Lovato cảm thấy khó xử trước bài Selena đăng trên Instagram ủng hộ cho tiết mục biểu diễn tại Grammy 2020 của cô. Theo giải thích của Demi, lý do là hai người không còn là bạn bè.

Selena (trái) và Demi Lovato. Ảnh: Splash.

"Khi bạn trưởng thành cùng ai đó, bạn sẽ luôn yêu mến họ. Nhưng giờ tôi không phải là bạn bè với cô ấy, bởi vậy dòng post Instagram đó thấy hơi...", Demi Lovato bỏ ngỏ câu nói trước khi tiếp tục: "Tôi sẽ luôn dành tình yêu cho cô ấy và mong những điều tốt nhất đến với những người bạn cũ".

Hồi tháng một, Demi Lovato lần đầu trở lại biểu diễn trên sân khấu Grammy sau vụ sốc ma túy tháng 7/2018. Selena rất xúc động trước màn trình diễn ca khúc Anyone của Demi và đã viết trên Instagram: "Tôi ước có đủ từ ngữ để miêu tả về khoảnh khắc tuyệt vời và truyền cảm hứng này. Demi, tớ rất mừng cho cậu. Cảm ơn sự mạnh mẽ và can đảm của cậu". Tuy nhiên, Demi không phản hồi trước dòng bày tỏ của Selena.

Demi và Selena từng rất thân thiết. Ảnh: Reuters.

Demi Lovato và Selena Gomez từng là đôi bạn thân suốt thời tuổi teen. Họ đóng cùng nhau trong phim truyền hình Barney & Friends và tham gia nhiều show khác của Disney. Khi trưởng thành rồi rời khỏi Disney, hai người đẹp dần xa nhau. Năm 2017, Demi và Selena vẫn chụp ảnh thân thiết tại một sự kiện của tạp chí InStyle, đồng thời tương tác để ủng hộ sản phẩm âm nhạc của nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những xung đột âm thầm trong thời gian qua đẩy họ ngày càng xa nhau. Demi ghét cay ghét đắng Taylor Swift - bạn thân của Selena. Ngược lại, Demi rất thân thiết với Justin Bieber - tình cũ của Selena và là kẻ thù của Taylor Swift.

Chia sẻ thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, Demi Lovato khẳng định rằng cô không còn liên lạc với người bạn nào thời Disney ngoại trừ Miley Cyrus. Giọng ca Let It Go cũng không giữ liên hệ với nhóm nhạc Jonas Brothers - bạn diễn của cô trong loạt phim Camp Rock. "Miley là người duy nhất từ thời đó mà tôi vẫn nói chuyện", Demi cho biết. "Cô ấy là người rất tuyệt vời và tôi sẽ yêu cô ấy cho đến cuối đời".

Demi (trái), Selena (giữa) và Miley thời còn đóng phim Disney cùng nhau.

Bạn trai cũ gắn bó sáu năm với Demi là nam diễn viên Wilmer Valderrama cũng không nằm trong danh sách bạn bè của cô dù trước đó hai người vẫn gặp gỡ, ủng hộ nhau. Wilmer vừa đính hôn với bạn gái mới vào tháng 1 và Demi nói họ giờ không còn liên quan đến cuộc sống của nhau. Nữ ca sĩ hiện hẹn hò nam diễn viên Max Ehrich.

Hoài Vũ