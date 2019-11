Đạo diễn Đỗ Đức Thành hai năm tìm sự sống cho con

Chưa đầy 4 tháng sau, tế bào ung thư trở lại, xâm lấn 25% tủy xương, khiến Hạnh An phải thực hiện phác đồ điều trị mới. Em quay lại Singapore trong tâm trạng đau khổ như và tuyệt vọng chẳng khác gì lần đầu biết mình bị ung thư. Những ngày sau, An rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ nhưng nguyên nhân không hoàn toàn do bệnh tật mà chủ yếu vì quá lo lắng cho gia đình.