Daniel Radcliffe phủ nhận nhiễm nCoV

Nam diễn viên 'Harry Potter' Daniel Radcliffe lên tiếng bác bỏ sau khi một tài khoản giả mạo BBC đăng tin anh đã bị dương tính với nCoV.

Chiều 20/3, một tài khoản Twitter tên là @BBC NewsTonight lan truyền dòng tin: "Độc quyền: Daniel Radcliffe xét nghiệm dương tính với virus corona. Nam diễn viên là người nổi tiếng đầu tiên công khai xác nhận".

Nam diễn viên Daniel Radcliffe.

Thông tin này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt "like" và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên nhiều người dùng mạng tinh ý nhận ra rằng đây là tài khoản giả mạo vì chỉ có 125 người follow. Đến buổi tối, tài khoản này đã bị xóa.

Đại diện của Daniel Radcliffe cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi trước tin đồn. Người đại diện phát biểu rằng thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật".

Tin giả lan truyền gây hoang mang khi ở Anh, số người nhiễm nCoV tính đến chiều 10/3 đã tăng lên 373, thêm 54 trường hợp trong ngày, và đã có 6 ca tử vong. Các ca nhiễm mới tại khối EU cũng tăng mạnh và lan rộng ra 27 nước. Ở Mỹ, số bệnh nhân vượt quá 700 người, trong đó có 27 ca tử vong.

Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền công nghiệp phim ảnh thế giới. Tờ The Hollywood Reporter ước tính thiệt hại do dịch bệnh là 5 tỷ USD. Bom tấn mới về James Bond mang tên No Time To Die đã phải lùi ngày ra mắt từ tháng 4 đến tháng 11, phim Mulan cũng hoãn chiếu ở thị trường phim lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Hiện tại, các thị trường phim lớn khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Italy cũng đều đang điêu đứng vì Covid-19.

