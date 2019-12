Danh hài Chiến Thắng tậu xe hơi hơn 2 tỷ đồng 0 Vĩnh PhúcChiến Thắng đầu tư gần 2,5 tỷ đồng sắm chiếc ôtô Mercedes GLC 300 màu trắng để thỏa mãn sở thích chơi xe của mình.

Danh hài chia sẻ với Ngoisao.net rằng anh có đam mê đặc biệt với xe hơi. Kể từ năm 2006 tới nay, Chiến Thắng đã thay chín chiếc xe, gần nhất là Hyundai Tucson đời 2016. "Xe là phương tiện đi lại nhưng cũng là sở thích. Khi có điều kiện thì tôi đổi để tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả", anh bảo.

Xe hơi mới của Chiến Thắng.

Chiếc Mercedes GLC 300 màu trắng có giá hơn 2 tỷ đồng, thêm chi phí đóng thuế, đăng ký biển số, tất cả khoảng 2,5 tỷ đồng. Chiến Thắng tiết lộ anh bấm ngẫu nhiên được dãy số kết thúc bằng số 57. Nhiều khán giả bình luận đó là con số may mắn, mang ý nghĩa "rồng nhả lộc" khiến anh vui mừng.

Thường xuyên đi diễn xa nhưng Chiến Thắng thích tự lái xe thay vì thuê tài xế. Anh cảm thấy tự do và yên tâm khi chủ động việc đi lại. "Mình thích xe thì mới mua xe, tay mình cầm vô lăng là an toàn nhất", anh nói. Nam danh hài thấy may mắn vì kịp tậu xe trước Tết để sắp tới chở cả nhà đi du xuân.

Bên cạnh xe sang, Chiến Thắng sở hữu cơ ngơi khang trang rộng 120 m2 ở trung tâm thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ngôi nhà ba tầng là thành quả mà Chiến Thắng chạy show suốt hai năm, trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Bên trong nhà, nam danh hài đầu tư nhiều nội thất gỗ đắt tiền còn ngoài sân trồng bonsai, cây cảnh. Hiện anh sống cùng vợ ba kém 15 tuổi và con trai tại đây.

Lam Trà