Đăng Khôi - Thủy Anh mừng sinh nhật con trai

Thuỳ Anh cho biết con trai út khá tình cảm, hài hước và rất thích hát, Cậu nhóc có thể hát suốt ngày, từ lúc 3 tuổi bé đã thuộc lòng ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng và bây giờ có thể hát hết cả bài My heart will go on.