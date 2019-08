Đan Trường tiết lộ bí quyết giữ độ 'hot' suốt nhiều năm 0 Ca sĩ Đan Trường không cho phép mình mắc bệnh ngôi sao, hét giá cát-xê hay đi trễ, biểu diễn hời hợt ở bất cứ sự kiện nào.

Ở tuổi 43, Đan Trường là một trong số ít nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút và đắt show biểu diễn cả trong lẫn ngoài nước. "Anh Bo" vừa trở về sau tour lưu diễn tại Mỹ. Thời gian này, Đan Trường bận rộn với những lời mời hợp tác quảng cáo, biểu diễn tại sự kiện khai trương, ra mắt sản phẩm của các nhãn hàng, công ty. Nam ca sĩ chia sẻ, anh vui, tự hào vì vẫn được mọi người yêu mến, tin tưởng. "Dù thường xuyên phải di chuyển từ nơi này đến nơi kia để làm việc, được đứng trên sân khấu hát cho người hâm mộ nghe là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng", Đan Trường nói.

Đan Trường phong độ ở tuổi trung niên.

Nổi tiếng từ thập niên 90, giọng ca Mưa trên cuộc tình luôn nỗ lực phấn đấu, làm mới bản thân để không nhàm chán trong mắt khán giả hay tụt hậu, "lép vế" trước lớp đàn em mới nổi sau này. Bên cạnh dòng nhạc pop ballad sở trường, Đan Trường mạnh dạn thử sức với nhiều thể loại khác như nhạc remix sôi động, nhạc trẻ, dân ca, trữ tình... Nhờ vậy, anh có lượng khán giả ở nhiều tầng lớp, thế hệ khác nhau. Các fan của Đan Trường được đánh giá là trung thành và văn minh.

Trong thời buổi thị trường nhạc Việt mỗi năm đều có thêm nhiều ngôi sao mới, độ cạnh tranh rất cao, Đan Trường vẫn là gương mặt được các nhãn hàng ưu tiên lựa chọn, mời hợp tác. "Anh Bo" tâm sự, áp lực giữ độ "hot" với một nghệ sĩ rất lớn. Bản thân Đan Trường luôn cố gắng sống cân bằng, cân đối mọi thứ hợp lý để không đánh mất niềm tin mà khán giả và các đối tác dành cho mình. "Tôi không muốn nhận nhiều show rồi biểu diễn hời hợt, gây mất uy tín. Tất nhiên, ca sĩ nào cũng muốn đắt show nhưng tôi phải cân nhắc lựa chọn những chương trình phù hợp. Đặc biệt, tôi không bao giờ thể hiện sự ỷ lại hay có thái độ ngôi sao trước bất cứ ai. Những việc như đi trễ, viện lý do này kia để diễn cẩu thả, thiếu tôn trọng khán giả là điều tối kỵ với tôi. Nếu ai theo dõi chặng đường Đan Trường đã và đang đi sẽ thấy tôi luôn nghiêm túc, chỉn chu và nỗ lực hết mình. Tôi buộc bản thân thể hiện sự chuyên nghiệp từ khâu ký kết, thỏa thuận với nhãn hàng đến chất lượng các tiết mục biểu diễn. Có lẽ nhờ vậy mà tôi có được vị trí hiện tại. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm điều gì để ảnh hưởng đến uy tín của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Đan Trường sum họp bên vợ và con trai ở Mỹ đầu tháng 8.

Trước mỗi sự kiện, Đan Trường luôn dành thời gian tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Trên sân khấu, khán giả thường thấy hình ảnh anh biểu diễn hết mình, nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ. Hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm, Đan Trường vẫn giữ được hình ảnh sạch, không scandal. "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự yêu mến của khán giả. Vì vậy tôi luôn tự nhủ phải trân trọng, nỗ lực đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình bằng thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Tôi chưa từng vì chút lợi nhuận hay bất cứ lý do nào mà tỏ ra chảnh chọe, hét giá cát-xê, làm khó đối tác của mình", Đan Trường nói. Bên cạnh tài năng và đạo đức nghề nghiệp, "anh Bo" cho rằng thêm một lý do nhỏ khiến anh được nhiều nhãn hàng ưu ái vì may mắn sinh vào năm con rồng - biểu tượng cho sự thăng tiến, kinh doanh phát đạt mà nhiều công ty hướng đến.

Hiện Đan Trường là gương mặt đại diện cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm, trò chơi trực tuyến. Trong tháng 8 và 9, anh kín lịch biểu diễn. Dù bận rộn, Đan Trường không quên trách nhiệm với gia đình nhỏ và dành thời gian ấp ủ phát hành các sản phẩm mới. "Anh Bo" vừa về Mỹ thăm vợ con kết hợp lưu diễn. Anh dành nhiều thời gian đưa con trai Thiên Từ đi chơi. Dù ngoại hình vẫn trẻ trung, phong độ song Đan Trường thừa nhận, ở tuổi trung niên, anh thấy mình đã già, không đủ sức chơi cả ngày cùng cậu con trai hiếu động. Nam ca sĩ khuyên mọi người nên lập gia đình, có con ở tuổi ngoài 30, đừng mải mê theo đuổi sự nghiệp mà kết hôn, sinh con muộn.

Đan Trường sinh năm 1976. Anh nổi tiếng từ những năm cuối thập niên 90. Năm 2013 Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - một Việt kiều Mỹ. Anh lên chức bố ở tuổi 41. Hiện vợ và con trai Đan Trường vẫn sống ở Mỹ còn anh phải đi về giữa Việt Nam và Mỹ để vừa chạy show vừa chăm sóc tổ ấm.