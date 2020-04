Dàn sao 'Thế giới hôn nhân' được quan tâm nhất tại Hàn Quốc 0 Năm diễn viên của phim 19+ 'Thế giới hôn nhân' lọt vào top 10 ngôi sao được quan tâm nhất màn ảnh Hàn tuần trước, riêng nam và nữ chính có thứ hạng cao hơn mỹ nam Lee Min Ho.

Tập đoàn dữ liệu Good (Good Data Corporation) mới đây công bố danh sách diễn viên được quan tâm nhất tại Hàn Quốc tuần 20-26/4. Top 10 được đưa ra dựa trên loạt bài viết trên báo chí, các kênh truyền thông, blog, video, bình luận, tương tác xã hội đối với các nghệ sĩ có phim đang chiếu.

Là series được quan tâm nhất hiện tại, Thế giới hôn nhân đưa dàn diễn viên chủ lực lọt vào top 10. Trong đó, nữ chính Kim Hee Ae (vai bác sĩ Ji Sun Woo) chiếm giữ vị trí đầu bảng, nam chính Park Hae Joon (vai người chồng ngoại tình) xếp thứ hai. Hai người vượt mặt cả ngôi sao thần tượng Lee Min Ho (vai hoàng đế trong The King: Quân chủ vĩnh hằng).

Ba diễn viên chính của Thế giới hôn nhân (từ trái sang): Kim Hee Ae, Park Hae Joon, Han So Hee.

Cũng nhờ danh tiếng của Thế giới hôn nhân, hot girl Han So Hee (vai "tiểu tam" Da Kyung), nam diễn viên Lee Moo Saeng (vai bác sĩ Yoon Gi) và Shin Eun Woo (vai cô gái bị bạo hành Min Hyun Seo) chia nhau các vị trí thứ tư, thứ sáu và thứ bảy trong top 10 diễn viên truyền hình được quan tâm nhất tuần. Trang K Star Daily đánh giá, Shim Eun Woo là người có bước tiến ấn tượng nhất, "nhảy cóc" 30 bậc vươn lên top 10. Ở tập 10 phát sóng cuối tuần trước, nhân vật Hyun Seo của cô trở thành tâm điểm khi bỏ trốn khỏi gã bạn trai bạo lực và được cho có thể đã bị hại chết.

Shim Eun Woo.

Lee Moo Saeng.

Thế giới hôn nhân chỉ còn sáu tập cuối với mạch phim thêm cao trào, mâu thuẫn giữa các nhân vật ngày càng căng thẳng. Phẫn nộ với đa số vai diễn trong phim, khán giả tò mò liệu phim có khép lại bi kịch giống như bản gốc của truyền hình Anh hay không. Phim chiếu các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi phim có bản quyền trên ứng dụng Galaxy Play và VieOn.

Top 10 ngôi sao của truyền hình xứ Hàn trong tuần thứ tư của tháng 4 còn có Kim Go Eun (bạn diễn cặp của Lee Min Ho trong The King: Quân chủ vĩnh hằng) ở vị trí thứ năm, Moon Ga Young (phim Find Me In Your Memory) ở vị trí thứ tám, Jo Jung Seok (phim Hospital Playlist) ở vị trí thứ chín và Kim Dong Wook (phim Find Me In Your Memory) ở vị trí thứ 10.

Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Phong Kiều (Theo K Star Daily)