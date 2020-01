Dàn sao mừng sinh nhật Dương Triệu Vũ

Đáp lời người anh thân thiết, Dương Triệu Vũ khẳng định không có Đàm Vĩnh Hưng thì không có anh của ngày hôm nay. Song anh tin mình đã đủ lực để rời khỏi vòng tay của người đàn anh, sải cánh tự bay đi. Trong sách ảnh, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thực hiện những shoot hình lấy cảm hứng từ phim In The Mood For Love của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và thân mật.