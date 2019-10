Dàn nghệ sĩ Hàn hội ngộ tại đại tiệc âm nhạc Việt Nam 0 Nhóm GreatGuys, G-Reyish, Hot Place, ca sĩ Dal Su Bin... sẽ tham dự đại tiệc âm nhạc 'All Together Asia' từ ngày 18/10 đến 20/10, tại TP HCM.

Đây là lần đầu tiên Ankor và Đài truyền hình Arirang (Hàn Quốc) tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa "All Together Asia" (thuộc dự án "ATA Land 2019") tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1) và mở cửa tự do cho các fan của xứ kim chi đến gặp gỡ thần tượng.

9 chàng trai của nhóm nhạc GreatGuys.

Nhân dịp này, người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp gỡ 9 thành viên GreatGuys - một nhóm nhạc được quản lý bởi DNA Entertainment. Tuy ra mắt chưa đầy hai năm nhưng nhóm đã gặt hái được nhiều thành công với single đầu tay Last Men. Các chàng trai sẽ thể hiện loạt ca khúc hit gắn liền với tên tuổi như Be on You, Black & White, R.O.M.L, Dang...

Tiếp đến là nhóm G-Reyish - nằm trong top 30 những nhóm nhạc nữ Kpop "hot" nhất hiện nay. Tên của nhóm được lấy cảm hứng từ màu xám, một gam màu không mất gốc ngay cả khi được trộn với mọi loại màu khác. 4 cô gái sẽ mang đến khán giả "bữa tiệc âm nhạc" với các ca khúc như Candy, Kkili Kkili, With A Smile, Gogo nằm trong album Candy và Bravo my trip được phát hành từ đầu năm nay.

Đại nhạc hội sẽ còn "nóng" hơn khi có sự góp mặt của nữ ca sĩ Park Subin (nghệ danh: Subin, Dal Su Bin hoặc DALsooobin) với phong cách gợi cảm. Cô nàng đa tài này không chỉ vừa giỏi viết nhạc, vừa có tố chất diễn viên mà còn sở hữu một chất giọng trong trẻo, rất "bắt tai" người nghe. Đến với "All Together Asia", nữ ca sĩ sẽ biểu diễn 3 ca khúc, đặc biệt là "Katchup" do chính cô chắp bút viết lời.

Cuối cùng là sự hiện diện của 4 cô nàng "nóng bỏng" Hot Place với bản hit Ear Attack 2. Bên cạnh đó các thành viên Jeje, Hanbit, Sihyeon và Taeri cũng sẽ trình diễn vũ đạo "bốc lửa" cùng hàng loạt các ca khúc mới như Tmi, Hothae và Kill You.

Ngoài các nghệ sĩ Hàn Quốc, sự kiện sẽ còn có sự tham gia của dàn ca sĩ V-pop trẻ hiện nay như Amee, Phương Ly... và nhóm nhạc sinh đôi Gemini với nhiều màn trình diễn hấp dẫn.

Nữ ca sĩ Park Subin sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng hát trong trẻo.

Bên cạnh đêm nhạc, ban tổ chức "All Together Asia" còn tổ chức hàng loạt các hoạt động thú vị và hấp dẫn. Trong đó, có cuộc thi nhảy "K-pop Dance Cover" dành cho các bạn trẻ mê vũ đạo Hàn Quốc với tổng giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

"All Together Asia" không chỉ là ngày hội văn hóa Hàn Quốc lớn nhất tại TP HCM mà còn là dự án quyên góp từ thiện mang tính toàn cầu của xứ kim chi. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ sự kiện lần này sẽ được quyên góp vào quỹ "Xây dựng nhịp cầu tình thương" ở các địa phương khó khăn và quỹ "Xây mái ấm yêu thương" cho những gia đình có công với cách mạng tại Việt Nam.

Chương trình cũng sẽ tổ chức triển lãm thương mại Expo từ ngày 18/10 đến 20/10. Nếu bạn là fan của mỹ phẩm Hàn Quốc, thì không nên bỏ qua qua các buổi hướng dẫn make-up, tư vấn cách chăm sóc da, tiếp cận trực tiếp các thành tựu y khoa và thẩm mỹ không dao kéo từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành làm đẹp của Hàn Quốc. Còn nếu bạn là các tín đồ công nghệ, bạn sẽ được giảng dạy miễn phí các cách tạo web và platform dưới sự hỗ trợ của các phiên dịch viên.

Lịch trình sự kiện từ 18/10 -20/10.

Hải My