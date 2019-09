Dàn diễn viên 'Vườn sao băng cổ trang'

Vai diễn được mong chờ của Park Ji Hoon trong "Biệt Đội Hoa Hòe" là một chàng trai có tính cách dễ thương Go Young So. Trong tấm poster với tông hồng ngọt ngào như tính cách của Go Young So, Park Ji Hoon một lần nữa đốn tim khán giả với màn nháy mắt quen thuộc. Loài hoa biểu trưng cho nhân vật này là hoa cúc trắng.