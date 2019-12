Cường Seven hôn Vũ Ngọc Anh

Cường Seven sinh năm 1989. Anh xuất thân là vũ công, sau trở thành ca sĩ, từng được biết đến qua các ca khúc: Beautiful girl, You and I... Ngoài ca hát, Cường Seven còn đóng phim, đã tham gia các dự án điện ảnh như: Lôi báo, Thần tượng, Truy sát.