Cuộc sống của Cát Tường sau 24 năm hoạt động nghệ thuật

Con gái của Cát Tường tên Nguyễn Cát Tường An, tên thân mật ở nhà là Na Uy, hiện là du học sinh ở Australia. Tuổi đời còn trẻ, tình cảm không được như ý và áp lực làm mẹ đơn thân khiến Cát Tường có khoảng thời gian không quan tâm nhiều đến con. Việc thay tã, nấu cơm, cho con ăn cô thường nhờ đến bà ngoại của bé. Đến khi có điều kiện đón Tường An lên thành phố sống cùng, cô mới bù đắp tình yêu thương cho con nhiều hơn. Vì tính chất công việc, Cát Tường dạy con gái tự lập từ sớm và hai mẹ con xem nhau như những người bạn, thường xuyên chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Tường An năm nay 19 tuổi, có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp và tính cách chững chạc, tình cảm, luôn quan tâm đến mẹ. Tháng 2 vừa qua, Cát Tường bay ra nước ngoài thăm con. Hai mẹ con hội ngộ, tham quan nhiều nơi và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm lên trang cá nhân.