Chương trình Britain's Got Talent 2020 (Tìm kiếm tài năng Anh quốc) đã trở lại vào tối 2/5. Và sự xuất hiện của giọng ca Nora Barton, 96 tuổi - người già nhất từng tham gia show - gây ấn tượng nhất với bốn vị giám khảo.

Bà Nora, người mắc bệnh Alzheimer, được người dẫn chương trình Ant McPartlin dìu lên sân khấu, cùng với con gái Pam Dimbleby, 65 tuổi. Bà mặc chiếc áo đỏ lấp lánh, váy hoa và cài một bông hoa trên đầu. Bà Nora biểu diễn ca khúc The Loveliest Night Of The Year, nhạc phim The Great Caruso năm 1951. Con gái Pam đệm đàn piano cho bà.

Bà Nora Barton, 96 tuổi biểu diễn trên sân khấu Britain's Got Talent 2020. Ảnh: Mail.

Khi bà Nora cất tiếng hát, từng tràng vỗ tay liên tục từ ban giám khảo và người xem tán dương giọng hát quyến rũ của bà. Dù đã tuổi cao sức yếu, bà Nora vẫn giữ được chất giọng thánh thót và truyền cảm làm lay động trái tim người xem.



Cụ bà 96 tuổi làm dậy sóng Got Talent Anh Màn trình diễn của cụ Nora tại Britain's Got Talent 2020

Sau khi bà kết thúc màn trình diễn, giám khảo David Walliams nhận xét: "Bà là một người phụ nữ rất đặc biệt bởi vì bà tràn đầy sức sống, rộn rã niềm vui và bà là ngôi sao giải trí quốc gia ở tuổi 96".

Giám khảo Alesha Dixon cũng tán đồng: "Tôi thực sự rất thích toàn bộ màn trình diễn, nó có sức hút mãnh liệt. Xin chúc mừng Nora". Giám khảo Amanda tiếp lời: "Nora, đây là màn trình diễn đặc biệt. Bà là thế hệ xây dựng lên thành công của đất nước và cảm ơn bà".

Trong khi đó, Simon Cowell thẳng thừng nói: "Tôi không thích bạn lắm", khiến khán giả la ó và bà Nora bĩu môi bất đồng. Tuy nhiên, đó là phong cách đùa cợt quen thuộc của Simon và anh nhanh chóng bổ sung "Tôi yêu bạn!" khiến bà Nora rất vui sướng.

Kết quả bà Nora nhận được cả bốn phiếu đồng ý từ ban giám khảo và tiếp tục vào vòng trong. Con gái bà Nora cho biết, bà đến với chương trình mong muốn thực hiện được giấc mơ biểu diễn của mình và bà đã làm được.

Phía sau sân khấu, MC Ant bày tỏ sự cảm động trước màn trình diễn của bà Nora. "Bà đã có màn trình diễn tuyệt vời, cảm ơn bà đã tham gia chương trình, cảm ơn bà rất nhiều!", anh thổ lộ.

Bà Nora cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người xem. Nhiều người dùng Twitter còn tin tưởng bà Nora sẽ giành quán quân Britain's Got Talent 2020. "Tôi nghĩ bà ấy là người chiến thắng! Thật là một quý bà đáng yêu với một giọng hát tuyệt vời", một người chia sẻ. Người khác nói: "Nora trên BGT làm tan chảy trái tim tôi, bà ấy thật đáng yêu".

Sơn Nam (Theo Mail)