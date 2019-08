Con trai Orlando Bloom xem trộm Katy Perry hát live trong toilet 0 Bé Flynn và cháu gái Katy thích thú hé cửa xem nữ ca sĩ cùng dàn nhạc biểu diễn ca khúc 'Never Really Over' trong nhà vệ sinh hôm 16/7. Katy Perry lộ bụng to khi đi tắm biển với Orlando Bloom

Katy Perry mặc áo tắm khoe dáng ở Hawaii

Sau hơn một tháng phát hành MV Never Really Over, Katy Perry quyết định trình diễn live lần đầu vào đêm thứ ba. Nữ ca sĩ chọn một địa điểm "độc nhất vô nhị" làm sân khấu, đó là toilet trong biệt thự của cô và Orlando Bloom. Katy kéo cả dàn nhạc vào biểu diễn cùng trong khi cô vừa hát vừa dùng điện thoại quay lại qua gương để chia sẻ với hơn 80 triệu người hâm mộ trên Facebook, Instagram.

Flynn hé cửa xem trộm dì Katy Perry hát live.

Khung cảnh sôi động trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của con trai Orlando là bé Flynn. Cậu nhóc 8 tuổi đứng lấp ló ở cửa, ngó đầu vào xem cùng cô bé Stella - con của chị gái Katy. Hai "vị khách không mời" vừa toét miệng cười vừa đứng suốt buổi xem dì Katy Perry hát. Khi phát hiện ra các nhóc tỳ, nữ ca sĩ bật cười nhưng vẫn tiếp tục biểu diễn một cách chuyên nghiệp.

Con trai Orlando Bloom xem trộm Katy Perry hát live trong toilet Katy Perry và dàn nhạc biểu diễn trong nhà vệ sinh

Flynn là con riêng của tài tử Orlando Bloom với vợ cũ - siêu mẫu Miranda Kerr. Cậu bé được chia thời gian ở với cả bố và mẹ. Bởi vậy Flynn rất thân thiết với bạn gái của bố, hai cô cháu từng nhiều lần đi chơi cùng nhau.

Flynn đi mua kem với Katy Perry.

Katy gắn bó với Orlando từ năm 2016 và đính hôn vào lễ tình nhân năm nay. Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/7 tại Kyle and Jackie O show, Katy tiết lộ rằng cô và Orlando đang chuẩn bị hành trang thật kỹ trước khi bước vào hôn nhân: "Chúng tôi đang làm rất tốt và thực sự làm việc chăm chỉ, tạo nền tảng đẹp đẽ trước khi bắt đầu xây dựng một ngôi nhà đồ sộ - ý tôi là một chương mới lớn lao trong cuộc đời".

Hoài Vũ (Theo Mail)