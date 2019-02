Con trai 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' hiếu động từ trong bụng mẹ

Marian Rivera gần đây trò chuyện với báo chí và chia sẻ những cảm nhận của cô về lần thứ hai bầu bí. Nữ diễn viên nổi tiếng Philippines hiện mang thai một bé trai đã được hơn 6 tháng, dự kiến nhóc tì sẽ chào đời vào mùa hè này.

Tiết lộ với cánh ký giả, Marian Rivera cho biết lần thứ hai này, cô "bầu bì" nặng hơn lần đầu: "Thằng bé to hơn và nặng hơn so với Zia, ở cùng thời điểm". Marian cũng cho biết cô ăn ngon miệng nên tăng cân hơn so với giai đoạn có thai con gái đầu lòng.

Marian mang thai lần thứ hai.

Ở tháng bầu thứ 6, Marian cho biết cô cảm nhận rõ ràng từng cử động của "thiên thần nhỏ" trong bụng mẹ: "Không chỉ cảm thấy từng động tác bé xoay người hay đá vào bụng mẹ, tôi có lúc còn thấy đau điếng. Thực sự thì thằng bé rất hiếu động ngay từ khi chưa chào đời. Tôi nói với ông xã rằng mới trong bụng mà cậu nhóc đã nghịch ngợm thế này, không biết khi ra ngoài bé sẽ quậy thế nào nữa".

Mang thai là một trải nghiệm thú vị, nhưng cũng không kém mệt mỏi của ngôi sao Philippines, dù vậy cô nói rằng đây là những phút giây giá trị, là giấc mơ của cô: "Mong ước của tôi là có thật nhiều con. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ để có được điều đó". Theo quan niệm dân gian, phụ nữ có bầu con trai thường bị xấu đi, thậm chí bị sạm da, đen nách, cổ, bị rạn đùi, bụng... Marian nói tất cả những điều này "không thành vấn đề" với cô, bởi đó là một phần của hành trình làm mẹ. Điều nữ diễn viên chú trọng là các thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng cho thai kỳ.

Ngày Valentine đang tới gần, nhưng Marian cho biết cô không có nhiều dự định: "Chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối ở đâu đó gần nhà. Hai vợ chồng đều không có kế hoạch đi xa, do ngày dự sinh cũng cận kề rồi".

Bụng bầu 6 tháng của "mỹ nhân đẹp nhất Philippines".

Marian sinh con gái đầu lòng Zia bằng phương pháp sinh thường, năm 2015. Ban đầu, nữ diễn viên dự tính không tiêm gây tê màng cứng để có thể cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đớn của quá trình "vượt cạn". Tuy nhiên, chồng cô không đồng ý với điều này, anh nói không muốn vợ bị kiệt sức. Cuối cùng, cô đã dùng nửa mũi tiêm gây tê để giảm đau trong quá trình vượt cạn.

Marian Rivera và chồng con.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' cùng con dự sự kiện 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' cùng con dự sự kiện

Ảnh: Instagram