Con gái út vui khi được Jolie dẫn đi mua thỏ

Angelina đang dành thời gian bên bọn trẻ sau khi hoàn thành bộ phim "Those Who Wish Me Dead" ở New Mexico và kết thúc chuyến đi tới Pháp quay phim quảng cáo nước hoa. Theo The Sun, vào tháng trước, Angelina Jolie đã đích thân gọi điện nhờ chồng cũ - tài tử Brad PItt - chăm sóc các con ở Los Angeles trong khi cô đóng phim xa nhà. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhờ đến Brad sau 3 năm ly hôn. Tài tử "Fury" vốn bị hạn chế thời gian gặp con nên anh đã rất vui đón nhận cơ hội này.