Con gái nuôi của Jolie lớn phổng phao ở tuổi 14

Hãng Disney cũng vừa thông báo bộ phim "Maleficent: Mistress of Evil" của Angelina sẽ được công chiếu vào tháng 10, sớm hơn 7 tháng so với dự kiến. Nữ diễn viên 43 tuổi hiện cũng lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Disney mang tên "The One and Only Ivan".