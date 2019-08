Con gái Lý Tiểu Long 'khẩu chiến' với đạo diễn xúc phạm cha 0 Diễn viên Lý Hương Ngưng - con gái Lý Tiểu Long yêu cầu đạo diễn 'Chuyện ngày xưa ở... Hollywood' chấm dứt vu khống người cha quá cố của mình kiêu ngạo.

"Ông ta nên im miệng thì hơn", tờ Variety dẫn lời Shannon Lý Hương Ngưng, "Thật tốt nếu ông ta xin lỗi hoặc giải thích rằng ông ta không thực sự biết rõ Lý Tiểu Long là người thế nào. Những gì ông ta miêu tả về cha tôi chỉ để phục vụ bộ phim, không đúng thực tế ngoài đời".

Lý Tiểu Long (phải - do Mike Moh đóng) bị Cliff Booth (Brad Pitt đóng) đánh trong phim.

Sở dĩ Shannon tức giận như vậy là bởi phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood miêu tả Lý Tiểu Long là người ngạo mạn, hiếu chiến, bị "nốc ao" bởi một cascadeur (nhân vật Brad Pitt đóng). Chưa kể, đạo diễn Quentin Tarantino công khai chỉ trích Lý: "Ông ta là người kiêu ngạo, tôi từng nghe ông ta nói chuyện rồi".

Nữ diễn viên lai Hoa - Mỹ cho hay, chị hiểu bộ phim muốn tôn vinh nhân vật Cliff Booth (Brad Pitt đóng) là một người giỏi võ, xuất thân từ Thế chiến thứ 2. Tuy nhiên, chị không đồng tình với cách làm phim bóp méo sự thật và xúc phạm tới cha mình.

Từ phải sang: đạo diễn Quentin Tarantino, Brad Pitt và Leonardo DiCaprio chụp hình quảng bá phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood.

Trận "khẩu chiến" giữa Shannon và Quentin Tarantino nổ ra vào đầu tháng 6. Khi đó, nữ diễn viên lai Hoa - Mỹ bày tỏ bất bình, vì nhà làm phim nổi tiếng không liên lạc với gia đình chị trước khi đưa người cha quá cố trở thành một nhân vật trong phim.

Hơn 1 tháng sau phim công chiếu, chị một lần nữa bức xúc vì Lý Tiểu Long qua diễn xuất của Mike Moh được khắc họa tiêu cực. Một số người quen biết, fan hâm mộ của Lý cũng đồng tình với quan điểm này. Brad Pitt tiết lộ với trang Metro, anh chủ động từ chối để nhân vật của anh trong phim thắng Lý Tiểu Long, vì không muốn xúc phạm một ngôi sao đã khuất.

Trailer Once Upon A Time In Hollywood Trailer phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood

Phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood) nói về hào quang và mặt trái của kinh đô điện ảnh thế giới năm 1969. Ngoài hai vai chính hư cấu do Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đóng, phim tái hiện chân dung nhiều nhân vật có thật ở Hollywood đương thời. Trong đó, siêu sao võ thuật Hong Kong Lý Tiểu Long được thể hiện bởi diễn viên gốc Á Mike Moh, có cảnh đấu võ với hai nhân vật chính trong trailer phim. Phim chiếu ở Việt Nam từ 16/8.

Phong Kiều (Theo Daily Mail, Metro)