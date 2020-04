Con gái Johnny Depp chia tay mỹ nam Hollywood 0 Người mẫu 20 tuổi Lily-Rose Depp và nam diễn viên Timothee Chalamet tan vỡ mối tình đẹp sau gần hai năm hẹn hò.

Lily-Rose Depp kết thúc chuyện tình lãng mạn với mỹ nam Timothee Chalamet. Ảnh: Shutterstock.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue của Anh số tháng 5, Timothee Chalamet chia sẻ rằng anh đang độc thân. Tờ Us Weekly cũng trích dẫn nguồn tin thân cận khẳng định tài tử A Rainy Day in New York đã chia tay Lily-Rose Depp.

Timothee và con gái Johnny Depp yêu nhau khi đóng cùng trong bộ phim The King. Cặp sao công khai thể hiện tình cảm vào tháng 11/2018 khi thoải mái ôm hôn trong buổi hẹn hò đi chơi ở New York. Sau đó, đôi uyên ương cùng nhau tham dự các buổi công chiếu phim và dự liên hoan phim Cannes 2019. Tuy nhiên họ thường tránh xuất hiện cùng trên thảm đỏ và né các câu hỏi về chuyện riêng tư.

Timothee và Lily tình tứ trên du thuyền ở Italy tháng 9/2019. Ảnh: Popsugar.

Timothee Chalamet, 24 tuổi, hiện bận rộn nghiên cứu kịch bản và tập luyện cho vai diễn trong phần hai của Call Me By Your Name. Phần một của bộ phim về mối tình đồng giới nam này từng được đề cử Oscar và giúp Timothee Chalamet trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Timothee trước đây hẹn hò con gái cả của nữ hoàng nhạc pop Madonna, Lourdes Leon. Trong khi đó Lily-Rose Depp có mối quan hệ tình cảm với mẫu nam người Anh, Ash Stymest.

Hoài Vũ