Con gái Cát Tường tốt nghiệp lớp 12 ở Australia 0 Nguyễn Cát Tường An, con gái MC Cát Tường, rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp lớp 12 vì có bà ngoại, mẹ và cậu mợ đến chúc mừng.

Nữ diễn viên - MC mặc trang phục trẻ trung, xuất hiện ở Ballina, New South Wales, để chứng kiến ngày vui của con. Chị bay sang Australia hôm 24/9 và chỉ ở lại hai ngày vì bận công việc ở Việt Nam. "Bà mối" của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" cảm nhận Tường An trưởng thành hơn sau ba năm học tập ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, An sẽ trải qua một số bài kiểm tra trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Con gái MC Cát Tường (đeo cà vạt) bên người thân.

Con gái Cát Tường sang Australia du học cách đây ba năm. Nữ MC muốn cho con đi học xa từ nhỏ để rèn luyện tính tự lập vì An sớm thiếu vắng sự chăm sóc, uốn nắn của bố. Ban đầu chị tính cho con đi Mỹ nhưng vì có em trai sống ở New South Wales nên quyết định để con sang Australia học. Mỗi năm, Cát Tường tốn 50.000 AUD (khoảng 800 triệu đồng) cho con trang trải học phí và tiền ăn, ở.

Năm học đầu tiên với Tường An đầy khó khăn vì nhớ nhà và mẹ. An bay về Việt Nam thường xuyên trong thời gian đó nhưng đến năm thứ hai thì thưa dần vì cuộc sống bắt đầu ổn định. "Con gái tôi giỏi tiếng Anh và hòa đồng nên nhanh chóng thích nghi cuộc sống mới", Cát Tường nói. Trong ba năm con gái học xa nhà, Cát Tường và mẹ ruột thay phiên bay sang xứ chuột túi để thăm Tường An.

Nữ MC phải làm quen cuộc sống trống vắng khi không có con gái ở bên. Chị dành thời gian làm việc để có nguồn thu nhập ổn định cho con yên tâm học tập: "Tôi 'cày' cật lực vậy cũng chỉ đủ cho con đi học". Bên cạnh thu nhập từ việc chạy show, Cát Tường còn kinh doanh online để củng cố tài chính.

Tường An chọn ngành học Quản trị khách sạn du lịch và đang cân nhắc giữa hai trường đại học ở Melbourne và New South Wales. Trước đó, Cát Tường tư vấn cho con theo nghề điều dưỡng nhưng thấy công việc này quá vất vả nên khuyên con chuyển hướng. Mặt khác, nữ MC đam mê du lịch và thường xuyên sang nước ngoài nhập hàng về bán nên tin rằng nếu Tường An học ngành này, hai mẹ con sẽ có sự đồng điệu về công việc và sở thích. Tháng 11/2019, Cát Tường sẽ sang Australia lần nữa để giúp con ổn định chỗ ở mới và nhập học.

MC sinh năm 1977 trẻ trung bên con gái.

Hai tháng trước khi vào đại học, Tường An không có thời gian nghỉ ngơi mà phải ôn luyện cho những kỳ sát hạch quan trọng. Em mong sớm thành sinh viên để có thể đi làm thêm phụ giúp mẹ. Ba năm con du học, Cát Tường dồn mọi nguồn tài chính cho Tường An nên "làm đến đâu, hết đến đấy". Từ sau khi ngừng dẫn "Bạn muốn hẹn hò", Cát Tường mong muốn trở lại đóng phim và tiết lộ góp mặt trong hai bộ phim vừa đóng máy. "Tôi xuất thân là diễn viên nên dù đắt show MC đến đâu vẫn thiết tha được các đạo diễn giao vai", chị tâm sự.

