Cô đào Hollywood tranh thủ hút sữa trước khi lên thảm đỏ 0 Dù đã trang điểm, lên đồ tới lễ ra mắt phim 'IT Chapter Two' tối 26/8, nữ diễn viên Jess Weixler vẫn cố hút được hai bình sữa để ở nhà cho con.

Ngôi sao 38 tuổi chia sẻ hình ảnh là một bà mẹ bỉm sữa đích thực phía sau vẻ kiêu sa lộng lẫy trên thảm đỏ. Trước khi tham dự sự kiện ra mắt phim mới, Jess Weixler không quên vai trò của một người mẹ với con gái 5 tháng tuổi.

Diện bộ đầm Self Portrait sang trọng, Jess Weixler vẫn không ngại hút sữa trước khi lên thảm đỏ.

Jess giải thích lý do cô đăng bức ảnh hút sữa trong cuộc phỏng vấn với JJ: "Có rất nhiều sự kỳ thị đối với những người có thể hoặc không thể cho con bú mẹ và phải trở lại công việc sớm. Tôi phải hút sữa cho em bé sơ sinh khi đã sẵn sàng đến buổi công chiếu phim. Tôi luôn ngưỡng mộ những người mẹ, dù họ có đi làm hay không. Đảm nhiệm vai trò làm mẹ không hề dễ dàng!".

Bà mẹ một con rạng rỡ khi tham dự sự kiện.

Bộ phim điện ảnh It Chapter Two của Jess Weixler (đóng cùng minh tinh Jessica Chastain) sẽ được công chiếu vào ngày 6/9. Nữ diễn viên Mỹ cũng chuẩn bị quảng bá cho bộ phim khác ra mắt cuối năm nay là Eve. Trong khi đó, bộ phim truyền hình The Son mà Jess thủ vai chính từ năm 2017 đã kết thúc hồi tháng 6.

Jess Weixler sinh con gái đầu lòng Beatrice Danger vào tháng 3/2019 sau 4 năm kết hôn. Ông xã của cô là doanh nhân người Anh, Hamish Brocklebank.

Jess bên chồng và con gái nhỏ.

Hoài Vũ (Theo JJ)