Chuyện đời người qua lăng kính chú chó 0 Dùng lời kể của chú cún cưng, phim 'Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo' tái hiện những hạnh phúc và mất mát của con người.

Bộ phim có tựa gốc là The Art of Racing in the Rain (Nghệ thuật lái xe trong mưa), chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Tiêu đề này xuất phát từ nghề đua xe hơi thể thao của nam chính Denny (Milo Ventimiglia đóng) và đặc biệt là cú cua xe nhanh dưới trời mưa độc nhất vô nhị của anh. Ở lớp nghĩa bóng, cái tên này còn ẩn dụ những sóng gió trong cuộc đời các nhân vật.

Tựa đề phát hành tại Việt Nam Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo tuy không liên quan tới tựa gốc, song rất phù hợp với nội dung phim. Câu chuyện được dẫn dắt bởi lời kể của Enzo - chú cún cưng được Denny nhận nuôi từ nhỏ. Đây là lựa chọn lạ và thú vị để kể chuyện trong điện ảnh, tạo ra nhiều sắc thái cảm xúc cho phim, bởi Enzo được xây dựng tính cách như con người, hiện diện qua giọng lồng tiếng đầy truyền cảm của tài tử Kevin Costner.

Enzo thích nhất được theo cậu chủ Denny tận hưởng những vòng đua.

Enzo có những ngày thơ bé kiêu hãnh vì được cậu chủ Denny cưng chiều bậc nhất, trải qua một thời gian lo lắng mất đi ngôi vị độc tôn trong lòng Denny khi xuất hiện người con gái mà Denny yêu, rồi trở thành chú chó chững chạc thay Denny ở cạnh vợ con của anh khi anh vắng nhà cho các đường đua mới...

Giọng điệu đố kỵ của Enzo ở phần đầu phim mang đến nhiều tiếng cười hóm hỉnh, gắn liền với những tháng ngày đủ đầy cả hôn nhân và sự nghiệp của các nhân vật, còn tâm trạng bối rối của chú chó trung thành này ở nửa cuối phim làm người xem xót xa trước số phận nghiệt ngã của gia đình Denny.

Enzo góp mặt trong mọi sự kiện của gia đình Denny.

Qua sự quan sát của Enzo, những biến cố đời người tựa như những khúc quanh trên đường đua xe lần lượt hiện hữu, từ những ngày Denny là gã trai độc thân đứng trên đỉnh vinh quang của nghề tới khi anh yêu và cưới, làm chồng và làm cha, rồi sự nghiệp dần đi vào ngõ cụt, gia đình chịu cảnh chia ly. Sự gắn bó giúp Enzo có cơ hội nhìn sâu vào sự hoang mang của Denny, niềm đau khổ của Eve (Amanda Seyfried đóng) - vợ anh và nỗi buồn quá tuổi của cô bé Zoe (Ryan Kiera Armstrong đóng) - con gái họ.

Truyện phim gần như gói gọn trong bối cảnh căn nhà, đi sâu khắc họa mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa bố mẹ và con cái, đôi khi cả giữa bạn bè với nhau và không thể thiếu cả tình cảm đặc biệt giữa con người và cún cưng. Với Denny, Enzo không còn là một con vật nuôi giữ nhà mà đã trở thành một người bạn, một người đồng hành thân cận.

Enzo nhìn thấu nỗi đau của các nhân vật.

Đi qua nhiều nỗi đau nhưng Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo không chìm trong u ám. Phim nhấn mạnh vào những điều tốt đẹp hơn những toan tính xấu xí của loài người, đưa ra quan niệm tích cực về cái chết và sự phân ly, rằng đó không phải kết thúc mà là sự bắt đầu cho một hành trình mới. Đây là bộ phim dành cho mọi lứa tuổi khán giả, có cả tiếng cười và niềm xúc động, có thể khiến những trái tim nhạy cảm rơi lệ, nhắn nhủ người xem trân trọng những mối quan hệ thân thuộc xung quanh. Phim đang chiếu rạp tại Việt Nam.

Ngoisao.net chấm 8/10 điểm

Phong Kiều

Ảnh: Walt Disney