Chương Tử Di diện váy xuyên thấu đi xem phim của Brad Pitt

Hôm 21/5, Chương Tử Di đến dự buổi công chiếu phim Once Upon A Time In Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) tại LHP Cannes. Đây là một tác phẩm được quan tâm của Mỹ trong năm nay, do Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Margot Robbie đóng chính.