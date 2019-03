'Chứng nhân hoàn hảo' - câu chuyện xúc động về người tự kỷ

Chứng nhân hoàn hảo (tựa gốc Innocent Witness) của điện ảnh Hàn Quốc khởi chiếu ở Việt Nam từ 1/3. Phim mở đầu với tình huống Yang Soon Ho (Jung Woo Sung đóng) trở thành luật sư của Oh Mi Ran (Yum Hye Ran đóng) khi bà bị cáo buộc giết người. Điểm hóc búa của vụ án nằm ở nhân chứng duy nhất - cô bé 15 tuổi mắc chứng tự kỷ Yim Ji Woo (Kim Hyang Gi đóng). Để giúp thân chủ thoát tội, Soon Ho trải qua thời gian dài tiếp cận, làm thân và thuyết phục Ji Woo ra tòa làm chứng.

Trailer Chứng nhân hoàn hảo Trailer phim Chứng nhân hoàn hảo

Chứng nhân hoàn hảo không phải một phim hình sự hấp dẫn, bởi yếu tố điều tra phá án rất đơn giản, dễ đoán. Đổi lại, nếu nhìn từ góc độ tâm lý - gia đình, đây là một tác phẩm xúc động.

Ji Woo trong phim tạo thiện cảm bởi sự thông minh, thiện lành và nhiều khả năng nổi bật. Cô bé bước ra thế giới bên ngoài với cảm giác bất an cùng nỗi sợ đến từ cách cư xử của nhiều người xung quanh. Bạn bè kỳ thị. Kẻ xấu dọa dẫm. Ngay cả người đàn ông có trái tim ấm áp như luật sư Soon Ho rốt cuộc cũng dành cho cô bé nhiều định kiến, với những lời nói mang tính "sát thương" trong phiên tòa.

Qua chân dung của nữ nhân vật chính, bộ phim tái hiện một lát cắt cuộc sống của những người mắc chứng tự kỷ. Các chi tiết Ji Woo bị bắt nạt đôi khi được làm theo lối cường điệu, nhưng sự tổn thương cô bé phải chấp nhận, hay nỗi đau của người mẹ nhìn con chịu thiệt thòi đều là những điều xuất phát từ đời sống, chạm tới cảm xúc của người xem và dễ khơi gợi sự đồng điệu từ những khán giả có hoàn cảnh tương đồng.

Kim Hyang Gi sinh năm 2000, vào vai cô bé tự kỷ 15 tuổi Ji Woo.

Đúng như câu thoại "Muốn làm bạn với người tự kỷ, hãy bước vào thế giới của họ", mẹ của Ji Woo lẫn luật sư Soon Ho đều chọn cách bầu bạn để quan tâm và chăm sóc cô bé. Những cuộc điện thoại giải đố, những bữa mỳ sau giờ học và những cuộc chuyện trò ngắt quãng giữa hai chú cháu tạo nên nhiều khoảnh khắc vừa vui vẻ vừa ấm áp của bộ phim.

Soon Ho loay hoay học cách làm bạn với Ji Woo.

Vào vai cô bé ngây ngô Ji Woo, Kim Hyang Gi ghi thêm một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp diễn xuất của mình, sau loạt phim giả tưởng về thế giới âm phủ Thử thách thần chết. Gương mặt trẻ thơ và dáng người nhỏ bé là lợi thế lớn giúp nữ diễn viên hợp vai. Đầu phim, cô có phần gượng gạo trong biểu cảm, nhưng càng về sau, cô càng hòa nhập tốt hơn vào vai diễn. Từ giọng nói với vẻ mặt, Kim Hyang Gi lột tả chính xác vẻ ngây ngô và run rẩy của nhân vật này.

Bên cạnh mạch truyện chính về cô bé mắc hội chứng tự kỷ, Chứng nhân hoàn hảo còn đề cao tình thân gia đình. Xuất hiện không nhiều nhưng bố của Soon Ho (Park Geun Hyung đóng) tạo nên dấu ấn riêng đậm nét với hình ảnh ông già đôi khi rất lẩm cẩm, có lúc cực minh mẫn. Ông làm người xem bật cười với cách tạo "bẫy" ép con trai cưới vợ ở đầu phim, những lại khiến không ít người cảm động vì tình thương con giản dị và chân thành.

Nghệ sĩ gạo cội Park Geun Hyung (phải) mang nét diễn hài duyên vào phim.

Hạn chế thời lượng đối với các tuyến vai phản diện, Chứng nhân hoàn hảo khắc họa thế giới chủ yếu của những người tử tế, nhưng đôi khi họ có những lựa chọn sai lầm. Phim bày tỏ sự trân trọng đối với sự khác biệt giữa các cá thể trong xã hội, không quên ca ngợi tình thương gia đình. Và như nhiều phim tình cảm Hàn Quốc khác, bộ phim gửi gắm tiếng nói nhân văn qua những chi tiết xúc động.

Phong Kiều