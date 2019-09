Chồng Thu Minh không muốn sinh thêm con 0 Ca sĩ Thu Minh muốn sinh thêm con nhưng ông xã đã hài lòng với cuộc sống hiện tại và sợ cảnh 'cha già, con cọc'.

- Gần đây không thấy ông xã Otto tháp tùng chị mỗi lần xuất hiện. Tại sao vậy?

- Lúc trước tôi thường đưa ông xã theo mỗi lần đi biểu diễn hay tham dự sự kiện, làm anh trở nên nổi tiếng, đó là sai lầm. Sự nổi tiếng của Otto kéo theo những rắc rối. Những câu chuyện nhỏ bị xé ra to, những điều không đúng sự thật bị thêu dệt ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của anh ấy. Tôi không muốn Otto bị tổn thương nữa, và không muốn lặp lại những sai lầm.

Thu Minh và ông xã người Hà Lan, doanh nhân Otto.

- Những rắc rối vợ chồng chị gặp phải trong giai đoạn đó là gì?

- Nhiều thông tin trôi nổi trên mạng tác động xấu đến tâm lý và cảm xúc của vợ chồng tôi. Tôi stress và buồn bã. Còn công việc thì không ảnh hưởng gì vì Otto chủ yếu kinh doanh ở thị trường nước ngoài và mang các hợp đồng xuất khẩu về Việt Nam.

- Ai là người đưa ra quyết định không xuất hiện cùng nhau?

- Chúng tôi có sự đồng cảm về vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Trước mỗi quyết định, tôi và ông xã bàn bạc rồi đi đến thống nhất.

- Ông xã ủng hộ công việc của chị bằng cách nào khi không sát cánh bên vợ như trước?

- Otto nắm rõ thời gian biểu của tôi nên luôn biết tôi đi đâu, làm gì. Mỗi khi tôi xong việc, anh gọi điện luôn để hỏi thăm: "Sao rồi em, công việc có tốt hay không? Mọi người có vui không? Em trình diễn thế nào?". Khi rảnh rỗi, anh ở nhà trông con cho tôi yên tâm chạy show. Đó là cách ông xã đồng hành cùng tôi dù không phải lúc nào cũng bên cạnh.

- Chị có từng buồn lòng vì ông xã?

- Lúc mới đẻ Gấu, có lẽ do chứng trầm cảm sau sinh, tôi hay tủi thân và thỉnh thoảng khóc. Những lúc ông xã về nhà mà chưa lên lầu hỏi thăm hai mẹ con đã vội mở máy tính làm việc, tôi không hài lòng, nước mắt lã chã. Còn bình thường tôi chỉ cáu chứ không buồn.

Tính cách vợ chồng tôi giống nhau là cương trực, thẳng thắn và nóng nảy. Ngoài xã hội, Otto là chủ trong công việc của anh ấy và tôi cũng là chủ trong công việc của tôi. Chúng tôi đều quen với việc được tự quyết mọi vấn đề và đôi lúc phải tranh luận với nhau. Anh ấy hay nói đùa rằng cả hai đều là muốn là "boss" (ông chủ).

- Ngoài những tương đồng trong tính cách, vợ chồng chị khác nhau ở điểm nào?

- Chúng tôi khác biệt trong văn hóa, một vài nét về quan điểm sống, thói quen. Otto coi trọng uy tín, chính xác về giờ giấc và nhất quán khi đưa ra quyết định. Anh ấy nói một là một, hai là hai còn tôi thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ mà người Việt mình hay gọi là "du di". Chồng tôi nhân hậu nhưng khi ai đó làm điều sai trái không thể chấp nhận, anh ấy sẽ cho họ thấy sự cứng rắn và quyết liệt nhất, thậm chí không bao giờ tha thứ. Tôi thì mềm mại hơn, dễ giận mà mau quên...

Chồng tôi nếu hẹn 10h, đúng 9h55 anh ấy đã có mặt. Còn tôi nghĩ kiểu gì mọi người cũng đến trễ nên khoảng 10h30 mới tới. Hay lần khác, chúng tôi rao bán chiếc ôtô cũ. Một người gọi điện cho anh trả giá và anh đồng ý. Hai giờ sau, có người khác gọi tới trả cao hơn đến 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) nhưng anh từ chối khiến tôi thấy khó hiểu. Tôi bảo: "Anh mới trao đổi qua điện thoại, chưa làm giấy tờ nên chúng ta có thể chọn bán nó cho ai trả giá cao hơn". Otto nhìn vào mắt tôi, nói với giọng nghiêm nghị: "Không, chiếc xe đã được bán. Lời nói của anh có giá trị hơn bất kỳ bản hợp đồng nào".

Gia đình ca sĩ Thu Minh.

- Mỗi lần tranh cãi xảy ra, chị hay anh Otto là người nhường nhịn nhiều hơn?

- Thường thì ông xã sẽ là người làm hòa nhưng tôi cũng biết cách lùi lại trước những cuộc tranh cãi. Tôi và ông xã giống nhau ở chỗ luôn quyết liệt bảo vệ quan điểm và không ngừng tiến về phía trước. Vậy nên nếu tôi muốn thuyết phục anh ấy, tôi phải mềm mỏng và trước mắt chấp nhận nhún nhường. Chồng tôi là người mạng hỏa lại mang đậm phong cách châu Âu là quyết đoán, cứng rắn. Anh rất yêu chiều tôi nhưng một khi đã nói không thì có nghĩa tôi không nên vượt quá giới hạn.

- Tính cách của chồng chị ảnh hưởng thế nào đến cách nuôi dạy con?

- Otto muốn bé Gấu hiểu rằng: bố chỉ nói một lần và những điều đã nói thì không thể thay đổi. Khi Gấu đòi bố điều gì nhưng không được, bé thường chạy đến mẹ. Ngay khi con quay đi, ông xã lập tức gọi điện cho tôi để thông báo: "Gấu đang tới kiếm em để nói về vấn đề này nhưng anh đã nói không rồi nhé!". Và tôi tự hiểu mình cũng phải "say no" với bé để thống nhất quan điểm giáo dục con giữa hai vợ chồng. Nếu tôi không đồng ý với cách cư xử đó, tôi sẽ chọn lúc thích hợp để góp ý với chồng rằng cần nhẹ nhàng hơn khi dạy con chứ không nên quá thẳng thắn hoặc cứng nhắc.

Ngoài ra Gấu được bố rèn thói quen đúng giờ. Hiện tại bé chỉn chu về giờ giấc hơn cả mẹ. Con trai tôi cũng được tập ngủ riêng từ lúc hai tuổi.

- Sự nghiêm khắc của Otto có khiến bé Gấu sợ bố?

- Không hề. Gấu rất yêu bố. Dịp sinh nhật vừa rồi của Otto, dù Gấu mới học mẫu giáo đã tập tành viết chữ và tự làm cho bố tấm thiệp chúc mừng sinh nhật bằng nét chữ nguệch ngoạc. Với sự hỗ trợ của cô bảo mẫu, Gấu trang trí trái tim và dòng chữ "Happy birthday daddy" vào tấm thiệp. Con cũng không quên nhắc mẹ mua bánh gato cho bố. Bé bảo: "Mommy, today is daddy's birthday. He needs a cake".

- Vợ chồng chị kỳ vọng nuôi dạy con trai trở thành cậu bé thế nào?

- Điều đầu tiên vợ chồng tôi muốn Gấu có là sự thân thiện và nhân ái với mọi người. May mắn điều đó nằm trong bản chất của bé nên chúng tôi rất hạnh phúc. Gấu tự tin lắm, khi đến nơi đông người, bé luôn chủ động giới thiệu bản thân: "I'm Winston, I'm 4 years old" (Tôi là Winston, tôi 4 tuổi) và không tiếc lời khen cho người khác. Những lúc đứng trong thang máy nghe con trai trò chuyện với người lạ "You look so handsome", "You look so cute"... tôi mỉm cười, tôi thấy con thực sự chủ động với thế giới bên ngoài mà không cần có bố mẹ bên cạnh.

Hiện Gấu gặp một vấn đề nhỏ là chậm nói vì cùng lúc sử dụng hai ngôn ngữ. Vợ chồng tôi thống nhất cho con tập trung vào một ngôn ngữ trước rồi tiếp tục học ngôn ngữ còn lại.

Tôi và ông xã chung quan điểm không đặt áp lực lên con bằng những kỳ vọng bé phải trở thành một đứa trẻ lỗi lạc. Lúc đi học, tôi vốn không phải học trò giỏi nhưng hiện cũng có sự nghiệp với vài thành tựu riêng. Chồng tôi học ngành Luật nhưng không tốt nghiệp mà chuyển hướng kinh doanh. Vậy nên chúng tôi chẳng đòi hỏi Gấu phải học giỏi ở trường mà mong muốn phát hiện điều gì đó đặc biệt ở bé để hỗ trợ và bồi dưỡng.

Sau cùng, tôi muốn con được sống một cuộc đời hạnh phúc, hạnh phúc với những điều bé thực sự muốn làm.

Chồng và con trai Thu Minh.

- Vợ chồng chị định khi nào sinh bé thứ hai?

- Chồng tôi không muốn sinh thêm con. Cách đây 7 năm, lúc chúng tôi làm đám cưới, anh đã 54 tuổi (hơn Thu Minh 20 tuổi). Ở độ tuổi này, thành thật mà nói, Otto không cần thêm con mà muốn hai vợ chồng tập trung chăm sóc bé Gấu, dành thời gian đi du lịch, đồng hành trong cuộc sống thay vì chịu gánh nặng con cái. Ông xã hiểu rằng nếu bây giờ có con, tôi sẽ không thể làm việc hay đi đâu cả, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý.

Rồi anh lo sợ vấn đề "cha già, con cọc". Khi Gấu 23 tuổi, anh đã 82 tuổi. Lúc đó con trai mới vào đời, sẽ có những vấp ngã cần cha mẹ ở bên chia sẻ, hỗ trợ. Otto sợ không làm tốt được điều đó nên cảm thấy những gì như hiện tại là đủ. Còn tôi thì rất muốn, đơn giản vì nguồn gen tốt. Chồng tôi là người thông minh, nhạy bén, quyết đoán, giàu lòng nhân ái. Tôi thực sự nể anh ấy và mong muốn có những đứa con mang tố chất tuyệt vời này của chồng.

Lam Trà thực hiện