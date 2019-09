Chồng tặng Diễm My nhẫn kim cương 5 tỷ 0 TP HCMDoanh nhân Hà Tôn Đức chi hơn 219.000 USD mua tặng bà xã Diễm My chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Một người bạn thân của "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My tiết lộ, vài ngày trước chị được ông xã đưa đến một cửa hàng nữ trang để mua hột xoàn. Chiếc nhẫn kim cương Diễm My chọn là loại cỡ lớn, trọng lượng gần 5K, nước F, độ trong suốt IF. "Ít ai có điều kiện đeo hột xoàn có nguồn gốc xuất xứ, đẹp không tỳ vết như vậy", bạn của Diễm My nói. Doanh nhân Hà Tôn Đức đã chi hơn 219.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) mua món phụ kiện đắt đỏ này làm quà tặng vợ kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Vợ chồng Diễm My.

Diễm My không khỏi bồi hồi khi nhớ lại hôn lễ tổ chức năm 1994 tại TP HCM. Khi đó chồng chị là Việt kiều Mỹ mới về nước, chưa phải đại gia. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng mua chiếc nhẫn kim cương 9 ly tặng vợ. Sau 25 năm, nhờ kinh doanh du thuyền và bất động sản thành công, ông xã Diễm My đã có khối tài sản lớn, mua được "hột xoàn 5K" cho vợ. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống sung túc, viên mãn trong biệt thự rộng 3.000 m2 ở "khu nhà giàu" tại TP HCM. Hai con gái của vợ chồng chị đều đang du học ở Mỹ.

Ngày 29/9, Diễm My và ông xã đại gia sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM. Họ chỉ mời khoảng 20 vị khách tham dự để bảo đảm sự riêng tư. Dresscode (quy định về trang phục) cho khách nữ là váy trắng, khách nam là vest đen. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ít ngày trước Diễm My cũng đưa chồng đi sắm bộ vest hàng hiệu mới.

Viên kim cương 5K ông xã mua tặng Diễm My.

Ở tuổi gần 60, chồng Diễm My được nhiều người khen vẫn trẻ trung, phong độ. Nữ diễn viên tiết lộ, ông xã thích chơi thể thao, chăm tập gym. Bản thân "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90 cũng luôn chú ý giữ gìn nhan sắc bằng các liệu pháp tự nhiên. Nhờ vậy, chị tự tin với ngoại hình chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Hai vợ chồng được nhiều người nhận xét không thay đổi nhiều so với thuở thanh xuân. "Tôi hạnh phúc khi có mái ấm đủ đầy, ông xã tâm lý, các con ngoan ngoãn, học giỏi", Diễm My nói.