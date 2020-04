Chồng mong Thư Kỳ 'luôn như gái 18' 0 16/4 là sinh nhật của Thư Kỳ, ông xã cô - diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Đức Luân - gửi đến vợ những lời ngọt ngào trên mạng xã hội.

Đạo diễn Phùng Đức Luân viết: "Chúc ngủ ngon, cô gái có ngày sinh nhật hôm nay. Luôn luôn 18 và xinh đẹp nhé". Anh cũng đăng bức ảnh hai vợ chồng bên nhau, trong đó Thư Kỳ úp mũ vào mặt, điệu bộ rất tinh nghịch. Bức ảnh được vị đạo diễn đăng lúc 0h ngày 17/4. Đáp lại lời chúc của chồng, Thư Kỳ bình luận tếu táo: "Cô gái nằm cạnh là ai đấy?".

Tin đồn Thư Kỳ và ông xã Phùng Đức Luân tình cảm rạn nứt rộ lên trong làng giải trí suốt những ngày qua. Nhiều nguồn tin cho hay đôi vợ chồng hiếm khi gặp gỡ do công việc riêng bận rộn, dần trở nên xa cách. Thậm chí, dịp sinh nhật Thư Kỳ, bạn bè cô chúc mừng nhiệt tình trên mạng xã hội, nhưng riêng Phùng Đức Luân không hề lên tiếng. Tuy nhiên, "lời hồi đáp" của Phúng Đức Luân lúc 0h sáng 17/4 đã xóa tan ồn ào.

Chồng chúc mừng Thư Kỳ ngày sinh nhật.

Ngày sinh đúng đợt Covid-19 nên Thư Kỳ ở nhà tận hưởng tuổi mới cùng gia đình. Cô đăng lên mạng xã hội bức hình chụp với mẹ đẻ và hai cháu. Nữ diễn viên cũng được khen ngợi vì gương mặt mộc xinh đẹp, trẻ trung "quên tuổi", dù không son phấn.

Thư Kỳ bên mẹ và các cháu trong ngày đón tuổi 44.

Thư Kỳ tuổi 44 có một cuộc sống bình lặng, sự nghiệp rộng mở. Cô hiện có một căn hộ hơn 200 m2 ở đường Bonham, Hong Kong để cho thuê, giá bất động sản ước tính 127 triệu HKD (hơn 16 triệu USD). Tại quê nhà Đài Loan, Thư Kỳ cũng sở hữu chuỗi khách sạn kinh doanh hiệu quả. Vì công việc, cô và chồng thường xuyên xa nhau. Nữ diễn viên từng tiết lộ cuộc sống của cô sau khi kết hôn cũng không thay đổi gì so với thời con gái, phần lớn thời gian cô làm việc, rong chơi với bạn bè.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân trên màn ảnh Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đóng phim cùng nhau.

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi "nổi đình nổi đám". Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim "nóng", chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương... Cô kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016.

Nguyễn Hương (Theo News)