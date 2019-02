Chồng Kim mời Kenny G về nhà biểu diễn tặng vợ ngày Valentine 0 Kim Kardashian hạnh phúc không thốt nên lời khi xem nghệ sĩ saxophone trình diễn trong phòng khách trải đầy hoa hồng tại nhà cô. Kim Kardashian mặt loang lổ vì bệnh vẩy nến

Lễ Tình nhân, Kanye West đã gây ngạc nhiên cho vợ khi mời Kenny G tới nhà biểu diễn. "Không thể tưởng tượng nổi Kenny G đang ở trong phòng khách nhà tôi!!!", Kim vui sướng thổ lộ và chia sẻ video nghệ sĩ saxophone thể hiện tình khúc kinh điển Forever in Love giữa không gian ngập hoa hồng.

Chồng Kim mời Kenny G về nhà biểu diễn tặng vợ ngày Valentine Kenny G thổi saxophone Forever in Love trong phòng khách nhà Kim-Kanye

Nghệ sĩ 62 tuổi cũng trình diễn ca khúc ngọt ngào khác là Somewhere Over the Rainbow. Rapper Kayne West đứng ở góc phòng mỉm cười, gương mặt bừng sáng khi chứng kiến niềm hạnh phúc của vợ.

Không gian lãng mạn ở nhà Kim trong ngày Valentine.

Kim Kardashian tâm sự với các fan: "Người chồng tuyệt vời nhất đã thuộc về tôi! Món quà gây xúc động nhất từ trước đến nay!". Cô cũng đăng ảnh hôn Kanye West trên Instagram với dòng chia sẻ: "Chúc mừng ngày Valentine, anh yêu! Em yêu anh rất nhiều!".

Kim hạnh phúc ngập tràn trước tình yêu ông xã dành cho cô sau 6 năm bên nhau và sắp có 4 đứa con.

Kanye vốn nổi tiếng yêu chiều vợ và luôn khiến Kim bất ngờ vì những món quà giá trị và độc đáo trong các ngày lễ, dịp đặc biệt. Rapper từng thuê cả sân vận động và một dàn nhạc sống tới trình diễn để cầu hôn Kim vào năm 2013. Ngoài những món trang sức vàng, kim cương hàng triệu USD, Kanye còn tặng vợ cổ phiếu của các công ty lớn tại Mỹ, hàng trăm bộ váy áo hàng hiệu xếp kín phòng khách...