Chồng cũ tố cáo hot girl 'mặt nhựa' dùng ma túy 0 Hot girl Hàn An Nhiễm tố chồng cũ vô trách nhiệm với con cái, trong khi chồng cũ nói cô sống vô đạo đức, dùng ma túy ngay tại nhà, trước mặt con.

Hôm 26/12, hot girl mạng xã hội Trung Quốc Hàn An Nhiễm than phiền việc chồng cũ sống trác táng, vô trách nhiệm với con cái. Cô nói rằng theo phán xét của tòa, chồng cũ đóng góp 3.000 NDT (9 triệu đồng) mỗi tháng chi phí nuôi con. Thế nhưng, anh có thể đi bar mỗi đêm 45.000 NDT (gần 150 triệu đồng) mà không tiếc tay. An Nhiễm trách chồng cũ "cả năm tiền chu cấp cho con cũng chẳng bằng một đêm trác táng, cho tiền con ít ỏi, có như không".

Hàn An Nhiễm và chồng cũ.

Sau khi An Nhiễm chỉ trích chồng cũ, anh này lập tức phản bác. Anh nói số tiền này chỉ là theo quy định của pháp luật, còn anh đã chi thêm tiền cho chi phí y tế, học hành... của đứa trẻ. Chồng cũ của Hàn An Nhiễm cũng tố cáo rằng vợ cũ không tốt: "Được, vậy lúc này cũng tốt để nói ra mọi chuyện. Sao cô không nói về việc cô dùng ma túy ở nhà, trước mặt đứa trẻ?". Dưới những bình luận của anh, còn có người nói rằng An Nhiễm cũng ăn chơi trác táng không kém. Cô dùng ma túy, dẫn đến hai lần sảy thai, trước khi có bé gái hiện tại. Trước tố cáo của chồng, An Nhiễm chỉ im lặng.

Con chung của cặp đôi.

Hồi giữa năm, Hàn An Nhiễm gây sốc khi bỏ chồng chỉ sau 7 ngày cưới. Nói về lý do cắt đứt quan hệ với chồng, cô chỉ nói: "Không chấp nhận nổi hành vi vô đạo đức của anh ta". Một nguồn tin cho hay, chồng Hàn An Nhiễm ngoại tình. Sau khi ly dị, An Nhiễm nói cô chỉ muốn yên ổn làm việc để lo cho con.

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia show truyền hình Biến hình kế (X-Change) của Trung Quốc. Sau show, cô phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt hoàn toàn thay đổi, trông như búp bê. Cô gái cũng lấy danh xưng "hot girl mặt nhựa" làm thương hiệu của mình. Cô còn gây nhiều chú ý với những phát ngôn gây sốc như: đi học không hữu ích bằng đi kiếm tiền. Hiện tại, cô gái là hot girl trên mạng xã hội, ngoài ra còn kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Đám cưới hồi giữa tháng 6 vừa qua của cô gây xôn xao dư luận, khi hầu hết người đến dự là các hot girl "dao kéo", trên ảnh thì xinh lung linh, nhưng ngoài đời mặt mũi xộc xệch.

Hàn An Nhiễm với ảnh đã sửa và mặt thật ngoài đời.

Nguyễn Hương (Theo News)