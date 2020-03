Chồng cũ đính hôn sau 3 tuần chia tay Pamela Anderson 0 Nhà sản xuất phim 74 tuổi Jon Peters vừa hỏi cưới một người phụ nữ nóng bỏng khác dù ông và nữ diễn viên Pamela Anderson mới ly hôn hôm 1/2.

Thông tin Jon Peters và nữ diễn viên trẻ Julia Bernheim đính hôn được tiết lộ trong buổi tiệc của hãng Neptune Wellness tổ chức hôm thứ năm, ngày 20/2. Cặp đôi cùng tham dự sự kiện này và chia sẻ tin vui với bạn bè, tờ Us Weekly đưa tin.

Ông Jon Peters ôm vị hôn thê mới tại sự kiện ngày 20/2.

Vợ sắp cưới của nhà sản xuất phim có thân hình gợi cảm.

Julia Bernheim - vợ sắp cưới của nhà sản xuất phim A Star Is Born - là một người mẫu kiêm diễn viên. Người đẹp đến từ tiểu bang Wisconsin đã đóng một số vai nhỏ trong các phim truyền hình như The Girls of the Playboy Manson, Evens Stevens và Hollywood a GoGo.

Jon Peters đến với bóng hồng khác chóng vánh chỉ vài tuần sau vụ chia tay ồn ào với bom sex Pamela Anderson. Tròn một tháng trước, Jon và Pamela tổ chức đám cưới ở biệt thự của ông ở Malibu. Chưa đầy 2 tuần sau, họ ly hôn.

Jon và Pamela Anderson vừa trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 12 ngày.

Jon Peters tiết lộ ông đã nhắn tin chia tay Pamela và thất vọng tràn trề vì cuộc hôn nhân thần tốc của họ. Ông kể: "Khi cô ấy nhắn tin cho tôi rằng cô ấy muốn kết hôn, tôi nghĩ rằng giấc mơ của mình trở thành hiện thực mặc dù lúc đó tôi đã đính hôn với một phụ nữ khác. Thế rồi tôi bỏ tất cả vì Pamela. Cô ấy nợ 200.000 USD và chưa thể trả được, bởi vậy tôi đã trả tiền cho cô ấy. Và tôi đã 'được' cô ấy trả ơn như thế này đây. Đến tuổi này mà tôi vẫn còn dại!".

Trong khi đó, Pamela lại nói rằng cô không thể sống chung với Jon Peters sau một ngày rưỡi làm đám cưới bởi Jon là người thích kiểm soát và ham danh tiếng. Trên Instagram, nữ diễn viên 52 tuổi phản hồi trước lời chia sẻ của chồng cũ: "Tôi đã tha thứ cho anh".

Cả hai đều đã trải qua bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với nhau. Con số nâng lên thành năm nếu tính cả cuộc hôn nhân 12 ngày vừa qua. Dù vậy, hai người chưa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn khi quyết định chia đôi ngả nên không phải ra tòa.

Hoài Vũ