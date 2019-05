Chồng Ấn Độ thấy may mắn khi cưới được Võ Hạ Trâm

Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ, liveshow 'This is me' được anh dàn dựng thành 3 chương. Chương 1 là những ca khúc gắn liền với quá khứ của Võ Hạ Trâm và ước mơ theo đuổi thể loại nhạc kịch của cô. Chương 2 và chương 3 là những ca khúc thuộc thể loại nhạc kinh điển thế giới Võ Hạ Trâm đang hướng đến. Khán giả sẽ được thưởng thức âm nhạc mộc được đánh hoàn toàn bằng dàn nhạc giao hưởng, cộng hưởng với giọng hát nội lực của Võ Hạ Trâm trong liveshow. Các ca khúc trong đêm nhạc được phối và hát theo phong cách hoàn toàn mới.