Chi Pu hóa vai Cám, mang Đại Nội Huế lên sân khấu

Bên cạnh đó, Ha Sung Woon - cựu thành viên nhóm Wanna One từng làm mưa làm gió trên các BXH Hàn Quốc - mang đến 3 bài tủ gồm với Don’t Forget, Bird và Tell me I love you. Vừa xuất hiện trên sân khấu, nam ca sĩ sinh năm 1994 ngay lập tức nói rằng anh vẫn nhớ như in mình đã từng diễn tại sân khấu này cách đây hai năm. Tình cảm của người hâm mộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với Sung Woon.