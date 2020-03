Chị gái tát Kim Kardashian 0 Xung đột giữa hai chị em nhà Kardashian trở nên gay gắt đến mức Kourtney tát Kim và gọi cô là 'đồ mông phì nộn'.

Cuộc ẩu đả giữa Kourtney 40 tuổi và Kim Kardashian 39 tuổi được ghi lại trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Đoạn trailer hôm 24/3 hé lộ căng thẳng lên đến đỉnh điểm của hai cô con gái lớn nhà Kardashian.

Kourtney tức giận tát Kim.

"Chị sẽ dạy em một bài học, em thực sự quá tồi", Kourtney hét lên và ném chai nước vào Kim. Không nhịn chị gái, Kim chồm lên đẩy Kourtney. Hai chị em bắt đầu lao vào nhau đấm đá mặc cho cô em thứ ba Khloe Kardashian hết sức can ngăn. Trong cơn tức giận, Kourtney tát mạnh vào mặt Kim.

"Chị hãy biến ra khỏi đây", Kim giận giữ nói. "Em không muốn nhìn thấy cái mặt chết tiệt của chị". Kourtney khóc đáp lại: "Chị đang định đi đây. Chị không muốn ở gần cái mông phì nộn của em".

Siêu mẫu Kendall Jenner ngồi im trên giường chứng kiến cảnh hai chị đánh nhau. Cô em út Kylie Jenner không có mặt ở hiện trường. Hiện nguyên nhân gây ra vụ cãi vã vẫn chưa được tiết lộ.

Chị gái tát Kim Kardashian Trailer hé lộ cuộc ẩu đả giữa hai chị em Kim

Trước đó, Khloe mặc như mẹ Kris Jenner và đọc lời tựa câu chuyện về gia đình họ: "Ngày xửa ngày xưa, có một nữ hoàng quyền lực sinh ra 5 cô công chúa, mỗi người có đam mê và những món quà riêng của tạo hóa từ sức khỏe, nhan sắc tới sự hài hước. Nhưng khi vương quốc của họ ngày càng lớn mạnh, gánh nặng cũng dần tăng lên. Ồ, bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra không? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé".

Drama giữa Kourtney, Kim và Khloe Kardashian đã thống trị mạch truyện mùa trước của Keeping Up With The Kardashians. Trong tập cuối vào tháng 12 năm ngoái, Kourtney thừa nhận cô đã chán đến đỉnh và không muốn quay phim nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Kourtney vẫn quay lại mùa này và bà Kris Jenner giải thích trong Ellen DeGeneres Show rằng con gái cả "chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi".

Kris Jenner cũng phủ nhận các con tạo scandal để tăng view cho chương trình. Bà rất buồn khi con cái xô xát và khuyên các con nên trưởng thành hơn.

Hoài Vũ