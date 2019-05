Chị em Kim Kardashian không tin tưởng bồ trẻ của mẹ

Mẹ Kim và chàng người tình Corey Gamble.

"Hành tung bí ẩn" của Corey Gamble trở thành chủ đề bàn luận của Kim Kardashian và các chị em cô trong show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Tất cả đều không hài lòng khi bạn trai 38 tuổi của mẹ kín như bưng về cuộc sống riêng của anh ta. Rapper Kanye West - chồng Kim - đã nhắn tin thẳng cho Corey để thắc mắc điều này.

Kim kể: "Anh Kanye nhắn cho Corey một cái tin có vẻ thô lỗ, kiểu như 'chúng tôi chưa hề được gặp gia đình anh'. Tất nhiên, tất cả chúng ta ở đây đều cảm thấy băn khoăn như vậy, nhưng cách Kanye làm dường như quá thẳng thắn. Tôi cảm thấy như đó là một lựa chọn sai khi đó".

Cô em Khloe Kardashian lại tán thành việc làm của anh rể. Khloe chia sẻ: "Em đồng ý với anh Kanye. Chúng ta chưa bao giờ gặp người thân của Corey và không biết gì về anh ấy. Corey khá bí ẩn bởi vậy em và bọn trẻ đã cảnh giác hơn với anh ấy".

Kim, Khloe và các thành viên trong nhà đều chưa tin tưởng bạn trai của mẹ khi anh này quá kín kẽ.

Khloe cũng tiết lộ cô từng nghĩ mối quan hệ của mẹ với anh chàng này chỉ "tạm bợ" mà thôi: "Sau khi mẹ ly hôn, em đã nghĩ: 'Chuyện với Corey chắc sẽ chẳng được lâu đâu'. Em cảm thấy họ không có nhiều sự kết nối hoặc gắn bó. Thế rồi thời gian trôi qua, hai người vẫn bên nhau. Chúng ta đã cố gắng tìm hiểu về Corey nhưng có vẻ anh ấy không thích mở lòng".

Khloe cảm thấy khó xử khi đến nhà mẹ chơi và bồ trẻ của mẹ ở đó giống như chủ nhà. Cô mang những thắc mắc này ra phàn nàn khiến mẹ rất tức giận. Bà Kris Jenner phát biểu: "Khloe cần phải hiểu rằng Corey là một phần của gia đình này. Anh ấy sẽ không đi nơi khác và con bé phải cư xử tử tế. Corey chăm sóc cho mẹ tốt hơn tất cả những người khác trong đời".

Trước phản ứng gay gắt của bà Kris, các cô con gái lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng họ chỉ muốn bảo vệ mẹ mà thôi. Đứng giữa cuộc xung đột này, bạn trai của bà Kris đành tiết lộ qua về thân thế của mình. Corey Gamble nói rằng mẹ anh đã mất và anh chỉ đơn giản muốn giữ kín gia đình để không gây ảnh hưởng đến các thành viên nhà Kardashian.

Corey Gamble hẹn hò mẹ Kim từ năm 2015, ngay sau khi bà Kris Jenner ly hôn ông Bruce Jenner. Bà Kris đã rất sốc vì chồng cũ (bố của hai cô con gái Kendall và Kylie Jenner) quyết tâm đi chuyển giới thành phụ nữ. Bồ trẻ kém 25 tuổi trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ Kim suốt 4 năm qua.

