Châu Hải My trẻ đẹp trong 'Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký'

Xuất hiện trong tạo hình cổ trang, Châu Hải My được khen ngợi xinh đẹp và trẻ trung so với độ tuổi 53. Trang giải trí HK01 bình luận, người đẹp Hong Kong dường như đi ngược lại quy luật lão hóa tự nhiên. Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký đánh dấu cuộc tái hợp nhân duyên của Châu Hải My và bộ tiểu thuyết Kim Dung. Cách đây 25 năm, cô đảm nhận vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bản phim Đài Loan. Còn hiện giờ, cô đóng vai sư phụ của Chu Chỉ Nhược.