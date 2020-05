Châu Hải My nuôi nhiều chó ở biệt thự triệu USD 0 Diễn viên Hong Kong Châu Hải My sống tại một villa sang trọng ở Bắc Kinh cùng một bầy cún cưng sau khi chia tay bạn trai.

Năm 2017, Châu Hải My chuyển từ Hong Kong tới Bắc Kinh để chung sống cùng bạn trai kém 7 tuổi người nước ngoài. Tuy nhiên, vài năm sau đó, họ chia tay. Mối quan hệ chấm dứt sau 10 năm gắn bó, Châu Hải My quyết định không rời bỏ tổ ấm họ từng bên nhau. Hiện tại, cô vẫn lưu lại ngôi nhà này. Bầu bạn với cô là những chú chó cưng.

Châu Hải My và chó cưng.

Biệt thự nơi Châu Hải My ở rộng hơn 900 m2, décor theo phong cách cổ điển và thanh lịch. Nổi tiếng yêu chó, Hải My chăm chó theo phong cách hoàng gia. Cô dành một phòng rộng lớn, đặt chiếc giường đôi, nơi lũ chó có thể ngủ, nô nghịch thoải mái. Cô còn chuẩn bị một bồn tắm spa trong suốt để lũ chó tắm. Châu Hải My thường trực tiếp tắm cho chó.

Hàng ngày, Châu Hải My chia sẻ nhiều video cô chăm sóc bầy chó cưng, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Cô hiện có 3,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Châu Hải My rất cưng bầy chó.

Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hong Kong. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Không đạt được giải thưởng gì nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Cô bước chân vào làng giải trí với vai phụ Dương cửu muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được nhiều dự án phim ảnh với tư cách là diễn viên chính. Trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm như Nghĩa bất dung tình, Anh hùng xạ điêu, Võ Mị Nương truyền kỳ...

Nguyễn Hương