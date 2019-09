Chàng trai mù tự kỷ chiến thắng America's Got Talent 0 MỹKodi Lee, ca sĩ kiêm nghệ sĩ piano mắc bệnh khiếm thị và tự kỷ, đã trở thành quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ năm 2019.

Trong đêm chung kết diễn ra tối 18/9 tại Los Angeles, Kodi Lee chinh phục hàng triệu khán giả khi trình diễn ca khúc You Are The Reason. Chàng trai 22 tuổi đệm piano và song ca cùng nghệ sĩ khách mời Leona Lewis. Giọng hát truyền cảm, trong và cao vút của Kodi Lee khi thể hiện ca khúc này đã khiến không ít người xem tại nhà hát rơi nước mắt. Cả bốn vị giám khảo đều xúc động đứng dậy vỗ tay chúc mừng Lee trong khi khán giả không ngừng gọi tên anh.

Chàng trai mù tự kỷ chiến thắng America's Got Talent Kodi Lee trình diễn trong đêm chung kết

Kodi Lee, đến từ California, bị suy nhược thần kinh thị giác bẩm sinh và được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ năm 4 tuổi. Đối ngược với nghịch cảnh ấy, Lee lại có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Anh cũng được trời phú cho khả năng âm nhạc khác thường. Lee có thể nhớ lại cả bản nhạc chỉ sau một lần nghe (khoảng 25 người trên thế giới có khả năng này). Anh được bố mẹ khuyến khích theo đuổi âm nhạc từ bé và đã trình diễn tại nhiều sân khấu vừa và nhỏ.

Nghệ sĩ Kodi Lee.

Tuy nhiên, đến khi tham dự America's Got Talent 2019, cái tên Kodi Lee mới trở thành một hiện tượng. Tại vòng đầu tiên, Lee đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả khi trình diễn ca khúc A Song for You của Donny Hathaway. Tài năng cùng với câu chuyện về cuộc đời Lee khiến nữ giám khảo Julianne Hough rơi nước mắt. Anh được giám khảo Gabrielle Union bấm nút vàng đặc cách vào vòng liveshow.

Màn trình diễn trong vòng loại của Kodi Lee Màn trình diễn trong vòng loại của Kodi Lee

Trở thành quán quân mùa thứ 24, Kodi Lee nhận được 1 triệu USD tiền thưởng và các show diễn tại nhà hát Paris Las Vegas từ ngày 7-10/9.

Hoài Vũ (Theo People)