'Cha đẻ' Marvel tiếp tục lên phim sau khi mất

Bộ phim Captain Marvel (Đại úy Marvel) mới ra rạp hôm 8/3 đã dành phần mở đầu để gửi lời tri ân tới Stan Lee. Ông cũng xuất hiện trong phim với một vai nhỏ, như một truyền thống trong nhiều năm qua. Đây là tác phẩm đầu tiên của Marvel trình chiếu sau khi Stan Lee qua đời tháng 11 năm ngoái ở tuổi 96.

Kevin Feige - chủ tịch đương nhiệm của Marvel - xác nhận với tờ ET Online, Stan Lee còn một vài vai diễn cameo chưa ra mắt, trong các bom tấn được khởi quay trước khi ông mất. Các dự án này sẽ lần lượt trình chiếu trong thời gian tới, trong số đó chắc chắn có Avengers: Endgame khởi chiếu ngày 26/4 và SpiderMan: Far From Home cũng dự kiến ra mắt trong năm 2019.

Stan Lee (ngoài cùng bên phải) hội ngộ dàn sao của Marvel trên trường quay Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc chiến vô cực). Phim chiếu tháng 4/2018.

Từ một người chạy vặt tự mày mò học cách sáng tác truyện tranh, viết truyện kỳ bí, Stan Lee trở thành chủ bút của Timely Comics ở tuổi 19. Năm 1961, ông cùng hai cộng sự Jack Kirby và Steve Ditko phát triển tờ báo này thành hãng truyện tranh Marvel, là cha đẻ của nhiều nhân vật siêu anh hùng mang tính văn hóa đại chúng như nhóm Fantastic Four, nhóm X-Men, Spider-Man...

Stan Lee chụp cùng nữ diễn viên Karen Gillan trên phim trường Avengers: Infinity War.

Stan Lee thường góp mặt qua các vai quần chúng thú vị. Giống như việc chờ đợi phần after-credit (đoạn phim phụ chiếu sau phần credit cuối phim), chờ đợi sự hiện diện của Stan Lee trong mỗi bom tấn và cùng vỗ tay reo hò đã trở thành một truyền thống của fan phim Marvel.

