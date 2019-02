Celine Dion vui vì có trai trẻ ở bên bầu bạn sau khi góa bụa 0 Nữ ca sĩ tâm sự, chàng vũ công Pepe Munoz là một người bạn thân thiết, sẵn sàng nắm tay cô ra phố nhưng không hẳn là người tình. Celine Dion khóc khi xem show Valentino

Celine Dion gây sốc với vóc dáng gầy guộc

Celine trẻ trung bên vũ công Pepe Munoz - người bị đồn là bạn trai của cô.

Phóng viên The Sun có buổi phỏng vấn với Celine Dion tại London nhân dịp cô sang Anh để biểu diễn trong buổi hòa nhạc sắp tới. Không còn đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thăm thẳm giống như hai năm trước khi ông xã mới qua đời, Celine hôm nay trước mắt ký giả là một phụ nữ tươi mới, tràn đầy sức sống. Ở tuổi 50, diva đã có những đổi thay táo bạo về phong cách, trở thành một biểu tượng thời trang và một nữ doanh nhân mạnh mẽ.

Celine thú nhận: "Tất cả đều rất mới mẻ. Tôi cảm thấy như có làn gió mới thổi qua vậy. Tuổi 50 với tôi thật tuyệt vời. Thú thực với bạn, tôi nghĩ mình đang có cuộc sống tốt nhất lúc này và tôi thực sự muốn tận hưởng, nắm bắt từng khoảnh khắc".

Đến cùng buổi phỏng vấn với Celine là vũ công 34 tuổi Pepe Munoz - người vừa hộ tống nữ ca sĩ trong suốt Tuần lễ thời trang Paris và ở bên cô hai năm qua. Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Celine bất bình đáp: "Báo chí viết: 'Ôi lạy Chúa, Rene chỉ vừa qua đời và giờ cô ấy đã có người đàn ông khác'. Đúng là tôi có người đàn ông khác trong cuộc sống của tôi nhưng không phải là người như kiểu họ nghĩ".

Diva coi Pepe là một người bạn thân đặc biệt.

Celine lý giải, cô và vũ công kém 16 tuổi quen biết khi làm việc cùng nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết vì hợp tính cách: "Chúng tôi kết nối như những người bạn. Cả hai đều có khoảng thời gian vui vẻ và tình bạn ngày càng phát triển. Nhưng rồi mọi người chụp ảnh chúng tôi và hỏi: Anh chàng đó là ai?", với âm giọng giận dữ, Celine bày tỏ, "Xin đừng trộn lẫn mọi thứ với nhau".

Nữ ca sĩ kể, Pepe giống như một người bầu bạn, một trợ lý tư vấn cho cô cách ăn mặc và có hình thể đẹp. Cô tâm sự: "Chúng tôi là bạn bè tốt nhất của nhau. Tất nhiên chúng tôi có ôm nhau và nắm tay khi ra ngoài, bởi vậy mọi người nghi ngờ như thế. Ý tôi là, cậu ấy là một quý ông lịch lãm nên sẵn sàng nắm tay hộ tống tôi đi chơi".

Anh chàng điển trai Pepe là vũ công của Celine Dion.

Celine không sợ tai tiếng trước những lời đồn thổi có tình yêu mới. Cô thổ lộ: "Tôi không ngại vì cậu ấy đẹp trai và là bạn thân của tôi". Khi được hỏi liệu Celine có phải vẫn độc thân, cô liền đáp: "Đúng vậy, tôi vẫn đang độc thân".

Giọng ca My Heart Will Go On cũng chia sẻ về người bạn đời quá cố, nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil. Celine gọi chồng là "người vĩ đại nhất thế gian", là tình yêu của cả cuộc đời mình. Nữ ca sĩ tâm sự: "Anh ấy đã yên nghỉ và sẽ luôn ở bên tôi. Tôi vẫn cảm thấy anh ấy mỗi ngày qua đôi mắt của các con. Anh ấy đã trao cho tôi rất nhiều sức mạnh trong những năm qua và cho tôi vô vàn khám phá để tôi giang rộng đôi cánh của mình".

Celine và người chồng quá cố, Rene Angelil.

Chồng Celine Dion qua đời vào tháng 1/2016 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư. Rene và Celine đã gắn bó 35 năm, có ba người con trai cùng nhau.