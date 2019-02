Celine Dion tưởng niệm chồng trong show cá nhân

Tối 16/1, Celine Dion tổ chức đêm diễn tại Las Vegas trong chuỗi concert cá nhân. Hôm đó trùng hợp là sinh nhật lần thứ 77 của Rene Angelil - chồng quá cố của cô. Trên sân khấu, diva 51 tuổi kêu gọi khán giả bên dưới hòa chung giọng với mình trong ca khúc You're The Voice như một món quà sinh nhật dành tặng ông xã.

Celine Dion xúc động khi nhắc tới người chồng quá cố trong đêm diễn.

Cô nghẹn ngào tâm sự: "Đây là món quà tuyệt vời nhất tôi có thể tặng cho anh ấy. Trên đời này, anh ấy yêu thương nhất ba điều là người hâm mộ, âm nhạc và việc tôi biểu diễn trước các bạn". Kết thúc bài hát, Celine Dion gửi một nụ hôn gió lên trời và nói: "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em".

Phát hiện ra tài năng của Celine Dion vào năm cô 12 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil là người nâng đỡ cô trên con đường theo đuổi nghiệp cầm ca. Họ yêu nhau sau 7 năm quen biết, bất chấp khoảng cách 20 tuổi cùng sự phản đối từ gia đình. Trước khi đám cưới với Celine Dion vào năm 1994, Rene Angelil từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba con riêng.

Rene Angelil khi còn sống bên Celine Dion.

Celine Dion sinh cho ông xã ba con trai, trong đó có hai cậu nhóc sinh đôi. Rene Angelil ra đi vào năm 2016 vì một cơn đau tim, sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư. Không vượt qua được nỗi đau này, Celine Dion khép cửa trái tim mình. Giọng ca My Heart Will Go On không có ý định yêu thêm lần nữa, mà nương tựa vào các con và âm nhạc.

Vợ chồng Celine Dion và ba con trai.

Hôm 15/1, đúng ba năm Rene Angelil mất, Celine Dion thổn thức tưởng nhớ ông qua trang cá nhân: "René yêu dấu của em, anh vẫn luôn ở bên em, vẫn luôn còn mãi, trong những ký ức yêu thương...".

Phong Kiều

Ảnh: ET Online