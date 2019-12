Celine Dion từng không muốn hát nhạc phim 'Titanic' 0 Không cảm thấy 'My Heart Will Go On' hấp dẫn, Celine Dion từng không muốn hát và chỉ thu một bản demo duy nhất sau khi được chồng khuyên nhủ.

Diva tiết lộ trong chương trình Watch What Happens Live, cô nhận được lời mời thể hiện bài hát nhạc phim Titanic vào ngày cô rất mệt mỏi và không thấy có điểm gì thu hút từ nhạc phẩm này. Rene Angelil - quản lý kiêm người yêu khi đó của Celine Dion đã cố gắng thuyết phục, nữ ca sĩ mới chịu thu âm một bản demo (bản thử).

Celine Dion live My Heart Will Go On Celine Dion biểu diễn My Heart Will Go On

"Tôi ghi âm My Heart Will Go On đúng một lần. Họ sắp xếp một dàn nhạc ở xung quanh hỗ trợ tôi. Bản demo trở thành bản ghi âm chính thức cho cả trong phim lẫn bản phát hành đĩa nhạc", Celine Dion kể lại. Dù vậy, sản phẩm âm nhạc này thành công ngoài mong đợi với 18 triệu đĩa bán được, rất nhiều lần Celine Dion biểu diễn trên sân khấu cùng giải thưởng Nhạc phim hay nhất tại Oscar 1998, Ca khúc của năm, Bản thu âm của năm, Màn trình diễn giọng Pop nữ của năm, Ca khúc nhạc phim xuất sắc tại Grammy 1998.

Cũng trong cuộc trò chuyện tại Watch What Happens Live, Celine Dion trải lòng về nỗi cô đơn sau khi chồng cô qua đời vì bệnh ung thư vòm họng năm 2016. Danh ca tâm sự, quá trình cô thực hiện album đầu tiên không có sự đồng hành của ông xã vô cùng khó khăn: "Tôi mất đi một nửa của mình, bởi chúng tôi là bạn đồng hành, chúng tôi là một. Tôi rất xúc động khi đây là album đầu tiên vắng bóng anh ấy. Nhưng một điều gì đó nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn".

Celine Dion bên chồng và cũng là người quản lý vài năm trước.

Phong Kiều (Theo Metro)